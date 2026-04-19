"VAR MÜDAHALESİ YANLIŞ"

60. dakikada Galatasaray'ın Sane ile bulduğu golün VAR müdahalesi ile iptali doğru mu?



Bahattin Duran: VAR odası Yunus için ofsayt kararını görüyor. Yunus'un omzundaki kırmızı nokta ofsayt. Animasyonu VAR odasındakiler görmüyor. VAR müdahalesi yanlış. Yardımcı hakemin yeri de yanlış. Ben sahada olsaydım ve doğru hizada olsaydım, 28 yıl yardımcı hakemlik yaptım. Bu kadar yakın iki oyuncu görsem oynatırdım. Yunus'u net şekilde önde görseydim, ben Yunus'un arkasındaki oyuncuyu etkilediğini görüp ofsayt kaldırırdım. Top arkalarından geçti. Top için mücadeleye sokulabilir bu. Ben net önde görseydim ofsayt bayrağı kaldırırdım. Bu kadar yan yana pozisyonda devam ettirirdim. Yardımcı hakem golü verdi, VAR onaylamalıydı.