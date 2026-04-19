beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup etti. beIN Trio, hakem Batuhan Kolak'ın Gençlerbirliği - Galatasaray maçındaki kararlarını yorumladı
"SARI KART GEREKİRDİ"
16. dakikada Oğulcan yerde kaldı. Kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi Sara'ya.
Deniz Çoban: Sarı kart beklerdim.
Bahattin Duran: Sarı kart gerekliydi.
"FAUL KARARI YETERLİ"
19. dakikada Barış Alper yerde kaldı, kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Oğulcan'ın yaptığı faul doğru. Kart gerekmez.
Deniz Çoban: Karta gerek yok, Barış da biraz abartmış.
Bahattin Duran: Faul yeterli.
26. dakikada Zuzek'in Sane'ye müdahalesinde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Kart tercih etmese bile uyarı beklerdim.
Bülent Yıldırım: Kontrolsüz faul sınırında bir ihlal. Ben de uyarı beklerdim.
Bahattin Duran: Kesin sarı kart olmalıydı.
"DEVAM KARARI DOĞRU"
41. dakikada Icardi yerde kalıp penaltı bekledi. Devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Icardi dengesini kaybedip düştü. Yer alma mücadelesi.
Bahattin Duran: Geriye giderken düştü Icardi, devam kararı doğru.
"DEVAM KARARI DOĞRU"
43. dakikada Icardi yerde kalıp penaltı bekledi. Devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Penaltı yok, devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Penaltı yok, devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Penaltı yok, devam kararı doğru.
"FAUL TARTIŞILIR, KART YANLIŞ"
Sallai'ye çıkan sarı kart doğru mu?
Bülent Yıldırım: Orantısız güç kullanımı deyip faul verebilirsiniz ama sarı kart kararı yanlış.
Deniz Çoban: Faul tartışılır, verir vermez hakem. Hiçbir şekilde sarı kartı izah edecek bir durum yok.
Bahattin Duran: Sarı kart gösterilecek kriterlerde hiçbir şeye oturtamıyorum.
"SARI KART KARARI DOĞRU"
50. dakikada Tongya'nın gördüğü sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Sarı kart kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Sarı kart kararı doğru.
Bahattin Duran: Sarı kart kararı doğru.
"İPTAL KARARI YANLIŞ"
60. dakikada Galatasaray'ın Sane ile bulduğu golün VAR müdahalesi ile iptali doğru mu?
Bülent Yıldırım: Sahada hakem ne derse VAR onu onaylamalıydı. Sana göre bana göre bir karar; yardımcı hakem golü verildiyse gol geçerli sayılır. VAR müdahalesi yanlış. Gol verilmeliydi.
"CİDDİ HATA!"
60. dakikada Galatasaray'ın Sane ile bulduğu golün VAR müdahalesi ile iptali doğru mu?
Deniz Çoban: Prensip belli. Açık bariz tartışması olmayan gözden kaçan ihlale müdahale edeceksin. Öyle bir şey yok. Öyle bir beklenti yok. Dakikalarca kontrol edip hakemi davet ediyorsanız zaten ortada bariz bir şey yoktur. Açık bariz bir şeyse yarım dakikada kontrol yaparsanız. Maalesef VAR yardımları konusunda ciddi hatalar yapılıyor, bu da onlardan bir tanesi.
"VAR MÜDAHALESİ YANLIŞ"
60. dakikada Galatasaray'ın Sane ile bulduğu golün VAR müdahalesi ile iptali doğru mu?
Bahattin Duran: VAR odası Yunus için ofsayt kararını görüyor. Yunus'un omzundaki kırmızı nokta ofsayt. Animasyonu VAR odasındakiler görmüyor. VAR müdahalesi yanlış. Yardımcı hakemin yeri de yanlış. Ben sahada olsaydım ve doğru hizada olsaydım, 28 yıl yardımcı hakemlik yaptım. Bu kadar yakın iki oyuncu görsem oynatırdım. Yunus'u net şekilde önde görseydim, ben Yunus'un arkasındaki oyuncuyu etkilediğini görüp ofsayt kaldırırdım. Top arkalarından geçti. Top için mücadeleye sokulabilir bu. Ben net önde görseydim ofsayt bayrağı kaldırırdım. Bu kadar yan yana pozisyonda devam ettirirdim. Yardımcı hakem golü verdi, VAR onaylamalıydı.
"FAUL KARARI YANLIŞ"
77. dakikada Icardi yerde kaldı, devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Faul kararı yanlış.
Bülent Yıldırım: Faul kararı yanlış.
Bahattin Duran: Faul kararı yanlış.
"DEVAM KARARI DOĞRU"
78. dakikada Tongya yerde kaldı, devam doğru mu?
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru.
"SARI KART KARARI DOĞRU"
81. dakikada Zuzek'in gördüğü sarı kart doğru mu?
Bülent Yıldırım: Sarı kart doğru karar.
Deniz Çoban: Sarı kart kararı doğru.
Bahattin Duran: Sarı kart doğru karar.
"KARTA GEREK YOK"
84. dakikada Boey'in Metehan'a müdahalesinde kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Karta gerek yok.
Bahattin Duran: Karta gerek yok.
Deniz Çoban: Karta gerek yok.
HAKEMİN KARNESİ
Bülent Yıldırım: VAR müdahalesi bozdu. Genel yönetimi iyiydi. VAR müdahalesi hakemi tartışılır kıldı.
Deniz Çoban: VAR müdahalesini izleyip kararında kalmasını beklerdim.
Bahattin Duran: Futbolu biliyor ama yalnızca VAR müdahalesi olmadı. 1-2 sarı kart hatası var.