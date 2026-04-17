        Haberler Dünya ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: S-400 konusu çözüme kavuşacak | Dış Haberler

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: S-400 konusu çözüme kavuşacak

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Bence S-400 konusu yakında çözüme kavuşacak. Türkiye'nin F-35 programına kabul edilmesi sorun teşkil etmiyor" dedi

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 13:54 Güncelleme:
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Washington ve Ankara'nın S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle Türkiye'ye uygulanan ABD yaptırımları konusunu yakında çözeceğini beklediğini söyledi.

        Barrack, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Reuters'a yaptığı açıklamada, "Ben S-400 durumunun yakında çözüleceğini düşünüyorum. Başkan Trump'ın bakış açısından, F-35 programına kabul edilmek sorun değil" dedi.

        SURİYE YAŞADIĞIMIZ EN BÜYÜK DİPLOMASİ DENEYLERİNDEN BİRİ"

        Barrack, bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla 5'incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

        "Suriye, inanılmaz bir şekilde, yaşadığımız en büyük yeni olay odaklı diplomasi deneylerinden biri oldu." dedi.

        Diplomasinin dünyadaki dramatik ve travmatik olaylar arasında sürekli fayda sağlayan bir hediye olduğunu belirten Barrack, "Her gün kendilerinden bir şeyler öğrendiğim bu diplomatlar kurşunları, füzeleri, roketleri ve silahları önleyen diyaloglar, konuşmalar, cümleler kurmak için oradalar. Bu yüzden bence bu iki gün son derece önemli." diye konuştu.

        Barrack, dünyada kafa karıştırıcı ve karmaşık birçok şeyin olduğunu belirterek bu nedenle "burada olmaktan, dinlemekten, öğrenmekten ve küçük de olsa yardımcı olmaktan heyecan duyduğunu" söyledi.

        ADF'nin Suriye için önemine ilişkin soruya Barrack, "Suriye, inanılmaz bir şekilde, yaşadığımız en büyük yeni olay odaklı diplomasi deneylerinden biri oldu. Kimsenin gerçekten tahmin etmediği veya beklemediği, bölgeden, Amerika'dan, müttefiklerden ve kendini arayan bir kültürden işbirliği içeren kuantum bir hareket." yanıtını verdi.

        Barrack, Orta Doğu'da herkesin hoşgörü, saygı, alçakgönüllülük ve anlayış aradığını ve bunun aileden, topluluktan, kabileden, dinden ve ulustan kaynaklandığını belirterek "Bence Suriye, diyalog ve işbirliğinin işe yarayıp yaramadığını denememiz için harika bir laboratuvar ve şu ana kadar harika bir iş çıkarıyor." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Doku soruşturması: 7 şüpheli daha adliyede!

        Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı