Gökhan Say: Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda 1 gün arayla meydana gelen silahlı saldırıların ardından çevrim içi oyunların çocuklar üzerindeki etkisi ve dijital güvenlik riskleri yeniden gündeme geldi. Konu, Habertürk TV ekranlarında masaya yatırıldı. Gün Ortası Programı’nda Esra Toptaş’ın sorularını cevaplayan Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say, oyun içi iletişim kanallarının çocuklar için ciddi riskler barındırdığını kaydetti. Say’a göre asıl tehlike, bu platformların suç ağları tarafından aktif şekilde kullanılması.
‘’OYUNLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE ŞİDDET VAR’’
Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say, uzun süredir dile getirilen risklerin giderek daha ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, ‘’Çok uzun zamandır anlattığımız şeyler bugün daha da büyük şiddetlerle karşımıza dönmeye başladı’’ dedi.
Sorunun yalnızca oyun bağımlılığıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Say, ‘’En çok oynanan oyunların büyük bölümünde şiddet unsurları bulunuyor ve bu küresel bir sorun haline geldi. Bazı ülkelerde bu tür oyunlar yasaklandı ancak buna rağmen kalıcı bir çözüm sağlanamadı.
‘’OYUN ODALARI SUÇ ALANINA DÖNÜŞEBİLİYOR’’
Suç örgütleri, çevrim içi oyunlardaki sohbet alanları üzerinden çocuklara ulaşıyor. Eskiden daha çok kapalı alanlarda olan bu yapılar artık doğrudan oyunların içindeki sohbet odalarında ve mesajlaşma uygulamalarında karşımıza çıkıyor. Çeşitli sosyal medya platformları üzerinden de iletişim sürdürülüyor.’’
YAPAY ZEKA İLE ‘’HEDEF ÇOCUK’’ ANALİZİ
Suç örgütlerinin çocuklarla iletişime geçme yöntemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Say, teknolojinin bu süreçte aktif şekilde kullanıldığını söyledi:
‘’Yapay zeka destekli analizlerle çocukların ilgi alanları ve davranışları kısa sürede çözümlenebiliyor. Bu sayede hedef odaklı iletişim kurabiliyorlar. İletişim genellikle oyun içinde başlıyor ve güven ilişkisi kurulduktan sonra farklı platformlara taşınıyor. Daha sonra manipülasyon, tehdit ve şantaj gibi yöntemler devreye giriyor. Çocuklar bu şekilde suçun parçası haline getiriliyor.’’
'’ÇOCUKLAR DİJİTAL KİMLİKLERİYLE BAĞ KURUYOR’’
Uzmanlara göre riskin büyümesinin en önemli nedenlerinden biri, çocukların dijital dünyada kendilerine yeni bir kimlik oluşturması.
Say, özellikle fiziksel hayatta kendini ifade etmekte zorlanan çocukların bu alanlarda daha güçlü bir aidiyet hissi geliştirdiğini belirterek şunları kaydetti:
‘’Bu durum manipülasyonu kolaylaştırıyor. Sanal dünyada elde edilen ‘’kabul görme’’ duygusu önemli bir etken.
GERÇEKLİK ALGISI BULANIKLAŞIYOR
Gelişen teknolojilerle birlikte riskin boyutu daha da artıyor. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve metaverse teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte gerçek ile sanal arasındaki sınır daha da belirsiz hale geliyor.’’
SORUMLULUK KİMDE?
Oyun ve sosyal medya şirketlerinin milyarlarca dolarlık bir pazarın parçası olduğunu hatırlatan Say, ‘’Bu şirketlerin içerik politikalarında radikal değişiklikler yapması zor. Yasal düzenlemeler de tek başına yeterli olmuyor. VPN gibi araçlarla yasaklar kolayca aşılabiliyor.’’ dedi.
Özellikle ailelerin rolüne dikkat çeken Say, çocukların dijital ortamdaki faaliyetlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi:
‘’Çocuğunu sokakta yalnız bırakmayan aileler, dijital dünyada tamamen serbest bırakıyor. Asıl çelişki burada. Çocukların internette kimlerle iletişim kurduğunu bilmek, en az fiziksel güvenlik kadar önemli. Eğitim, farkındalık ve aile içi eğitim en temel koruyucu unsurlar. Dijital dünya artık hayatın merkezinde yer alıyor. Bu alandaki risklerin ciddiyetle ele alınması gerekiyor.’’