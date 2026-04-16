        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Arda Güler'in golleri Avrupa'da gündem oldu!

        Arda Güler'in golleri Avrupa'da gündem oldu!

        Real Madrid forması giyen Arda Güler'in Bayern Münih'e attığı 2 gol, dünya basınında da geniş yer buldu. BBC, "Neuer'in kabusu, Arda'nın zaferi oldu" ifadesini kullanırken, Marca gazetesi, "Real Madrid, Arda'nın ustalığı ve becerisi sayesinde goller buldu" yazdı. Goal ise, "Bunu Cristiano Ronaldo bile başaramamıştı" ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 14:14 Güncelleme:
        Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e attığı 2 gol, Avrupa basının gündemine oturdu.

        Arda Güler'in UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e attığı gollerle 5 rekor kırması, uluslararası basında yer buldu.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonun çeyrek final mücadelesinde Bayern Münih'e elenen Real Madrid'de milli futbolcu, rövanş maçında iki kez topu filelere gönderdi. Karşılaşmanın 35. saniyesinde yaklaşık 30 metreden rakip fileleri havalandıran Arda Güler, 29. dakikada da serbest vuruştan meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

        Reuters haber ajansı, "Nefes kesen beş golün atıldığı ilk yarının sadece 35 saniyesinde Real Madrid golü buldu. 21 yaşındaki Güler, 29. dakikada serbest vuruştan Neuer'in üzerinden topu ağlara göndererek Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi." ifadelerini kullandı.

        BBC: NE GÜZEL BİR GOL!

        İngiliz BBC Sports, "Neuer'in kabusu, Güler'in zaferi oldu." başlığını attı ve "Serbest vuruş iyi bir pozisyondaydı ama Arda Güler topu barajın üzerinden harika bir vuruşla üst köşeye gönderdi. Ne güzel bir gol!" değerlendirmesinde bulundu.

        Yahoo Sport ise "Bayern kalecisi Manuel Neuer'in maçın başlama düdüğünden sadece 35 saniye sonra yaptığı alışılmadık hata, Güler'in konuk ekibi öne geçirmesine olanak sağladı, ancak Aleksandar Pavlovic'in 6. dakikadaki beraberlik golü, son derece açık bir karşılaşmanın zeminini hazırladı. Güler'in muhteşem serbest vuruşu toplam skorları tekrar eşitledi." paylaşımında bulundu.

        MARCA: ARDA GÜLER'İN USTALIĞI...

        İspanyol Marca gazetesi, "Neuer'in beklenmedik hatasından... Arda Güler'in muhteşem golüne" başlığıyla "Real Madrid, Arda Güler'in ustalığı ve becerisi sayesinde goller buldu." paylaşımda bulundu.

        GOAL: BUNU C.RONALDO BİLE BAŞARAMAMIŞTI

        Goal spor sitesi, "Bunu Cristiano Ronaldo bile başaramamıştı. Real Madrid'li Arda Güler, Alessandro Del Piero'nun eski bir rekorunu ele geçirdi ve Bayern'e karşı birden fazla kez tarih yazdı." ifadelerini kullandı.

        Alman Bild gazetesi ise, "Real Madrid'in bu kadar uzun süre tur atlama umudunu koruyabilmesinin sebebi de Arda Güler'di. Hücum oyuncusu, Bayern'e karşı çeyrek final ikinci maçında Real Madrid'i iki kez öne geçirdi." görüşlerine yer verdi.

        GERRARD: ARDA EN İYİ YARIM SAATİ YAŞADI

        Eski Liverpool efsanesi Steven Gerrard, "Arda Güler, Real Madrid formasıyla geçireceği en iyi yarım saati yaşadı. İki muhteşem gol, ikincisi birincisinden bile daha iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

        Eski Real Madrid oyuncusu Steve McManaman ise "Güler, Luka Modric'in yerini alacak kişi olarak görülüyordu. Şimdi Alvaro Arbeloa öncesinde de Xabi Alonso tarafından kendisine büyük bir güven duyulmuştu." ifadesini kullandı.

        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen'den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
