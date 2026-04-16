Adalet Bakanı Akın Gürlek, okul saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 95 kişinin gözaltına alındığını, 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

95 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, okul saldırılarına ilişkin görüntüleri paylaşan; halk arasında korku, kaygı ve panik oluşturabilecek içerikler yayan 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldığını, 95 kişinin gözaltına alındığını, 1104 hesaba erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin olarak Kahramanmaraş ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri paylaşan; halk arasında korku, kaygı ve panik oluşturabilecek içerikler yayan; resmi açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgiyi alenen dolaşıma sokan; suçu ve suçluyu övüp suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap tespit edilmiştir. Bu kapsamda 55 Cumhuriyet Başsavcılığımızca 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 95 kişi gözaltına alınmıştır. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte olup 1104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir" dedi.

54 OKULU HEDEF GÖSTEREN 67 KULLANICI GÖZALTINDA

Bakan Gürlek, ayrıca, okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesapların belirlendiğine işaret ederek, "Bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup, haklarında adli işlemler devam etmektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; çocuklarımızı şiddete yönlendirebilecek dijital içerik ve platformlara yönelik tespit ve tedbirlerin alınması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına da talimat verilmiştir. Süreç; 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde takip edilmekte olup İçişleri Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon içinde yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AA'daki habere göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Telegram isimli sosyal medya uygulamasındaki bir grupta, Üsküdar'daki bir okulun adını vererek saldırı imasında bulunacak şekilde paylaşım yapan kişi ile grupta yer alan diğer kişiler hakkında, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'DA DA 2 KİŞİ GÖZALTINDA!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda Bursa'da okul ismi vererek saldırı planladığını paylaşan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, paylaşımları yapanın Ü.O. (16) olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince evinden alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"SIRA BENDE" YORUMU YAPMIŞTI

Ayrıca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından bir paylaşıma "sıra bende" şeklinde yorum yapan hesabın sahibinin, Bursa'da yaşayan Y.İ. (19) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Y.İ'nin evinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, kurusıkı silahlara ait 24 mermi, 3 havalı tabanca ve 21 oyuncak tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Şüphelinin ilk ifadesinde, "şaka ve mizah" amacıyla birçok paylaşım yaptığını, olayın bu derece ciddi hal alacağını düşünmediğini, ele geçirilen kurusıkı ve oyuncak tabancaları ise silahlara olan merakından edindiğini söylediği öğrenildi.

TOKAT'TA BİR ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

14 Nisan 2026 tarihinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile 15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen silahlı saldırıların ardından, Tokat’ın Niksar ilçesinde bulunan Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi’ni hedef alan bir paylaşım polis ekiplerini harekete geçirdi.

Telegram ve WhatsApp üzerinden paylaşılan, 'Sıra Ahmet Altıkulaç’ta' ifadesi üzerine okulda panik yaşandı. İhbarlar üzerine harekete geçen ekipler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışma başlattı.

Yapılan görüşmelerde, mesajın okul öğrencileri arasında oluşturulan WhatsApp grubunda paylaşıldığı ve velilere kadar ulaştığı belirlendi. Paylaşımı yapan kişinin aynı okulda 11. sınıf öğrencisi olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak öğrenci gözaltına alındı. Öğrencinin ilk ifadesinde paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söylediği belirtildi.

KIRŞEHİR'DE 3 ZANLI GÖZALTINDA

Kırşehir'de, Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya mecralarında paylaşılan, kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı değerlendirilen ve kentteki bazı eğitim kurumlarını hedef alan tehdit içerikli paylaşımlarla ilgili başlatılan tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Söz konusu paylaşımlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin güvenlik birimlerince tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, 3 şüphelinin "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçu kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Süreç, ilgili adli ve idari makamlarla eş güdüm içerisinde, hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda ve büyük hassasiyetle takip edilmektedir. Öğrencilerimizin, eğitim çalışanlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan beklentimiz, sağduyulu davranmaları, resmi makamlarca yapılmayan açıklama ve paylaşımlara itibar etmemeleri, teyide muhtaç içerikleri yaygınlaştırmaktan kaçınmaları ve toplumsal huzuru zedeleyebilecek söylem ve tutumlardan uzak durmalarıdır. Kamu düzeninin korunması, toplumda endişe ve paniğe yol açabilecek girişimlerin önlenmesi ve gerekli hukuki sürecin işletilmesi hususunda devletimizin tüm kurumları görevlerinin başındadır."

ZONGULDAK'TA ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak'ta Fener Anadolu Lisesi’nde eğitim gören B.T.A., sınıf arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş’takine benzer şekilde okulda saldırı yapacağı yönünde mesajlar atıp tehdit içerikli fotoğraflar paylaştı.

Paylaşımlar, öğrenci ve velileri endişelendirdi. İhbar üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis ekipleri, B.T.A.’nın evine operasyon düzenledi. Evdeki aramada, B.T.A.’nın odasında 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. B.T.A., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OKULDAN ATILMIŞ

Ev araması sırasında polislerin B.T.A. ile yaptığı ön görüşmede, daha önce Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gördüğü sınıfta torpil patlatması nedeniyle, disiplin kurulu tarafından okuldan atılarak kaydının Fener Anadolu Lisesi’ne aldırıldığını anlattığı öğrenildi.

Ayrıca B.T.A.’nın görüşme sırasında arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla bu tip mesajlar attığını, kurusıkı tabanca mermilerini ise köyden hatıra amaçlı getirdiğini söylediği ifade edildi.

B.T.A., bugün sabah saatlerinde, Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Adliye önünde, B.T.A.’nın ailesi ve arkadaşları da bulundu. B.T.A’nın adliyedeki işlemleri sürüyor.

ADANA'DA "KARAKOLA VE OKULA SALDIRI YAPACAĞIZ" DİYEN KİŞİ GÖZALTIDA

Adana'da, M.M.A. isimli bir kişi sosyal medya hesaplarında, "Hem okula hem de karakola saldırı yapacağız" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımların ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüphelinin adresi belirlendi.

TEM ekipleri adrese yaptığı operasyonla M.M.A.'yı gözaltına aldı. M.M.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.