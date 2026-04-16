        Haberler Gündem Güncel Dehşet grubu C31K kapatıldı! | Son dakika haberleri

        Dehşet grubu C31K kapatıldı!

        Kahramanmaraş'taki korkunç saldırının ardından Telegram üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu. Ayrıca 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen "C31K" adlı Telegram grubu kapatıldı. Öte yandan "C31K" grubu ile ilgili paylaşımda bulunan Avukat Cemil Çiçek, "Bundan 1 yıl önce C31K isimli yapının örgüt olarak ilan edilmesi gerektiğini, saldırılar planladıklarını, etkin soruşturmalar yürütülmesi gerektiğini söyledim. Peki ne oldu? O örgütün Telegram hesaplarına değil, avukat olarak benim hesabıma 4 kez erişim engeli getirildi" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 12:45 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından, Telegram üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu.

        AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı anına ilişkin görüntüleri Telegram üzerinden yaydığı tespit edilen hesaplar hakkında adli süreç başlatıldı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan incelemelerde, özellikle Telegram üzerinden saldırıya ait görüntülerin paylaşıldığı ve provokatif içeriklerin dolaşıma sokulduğu belirlendi.

        "C31K" GRUBU KAPATILDI

        Bu kapsamda, kamu düzenini korumak ve söz konusu içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu.

        Ayrıca yaklaşık 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen "C31K" adlı Telegram grubu kapatıldı. Provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen kullanıcılar hakkında da adli işlem başlatıldığı, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.

        AVUKAT ÇİÇEK'TEN PAYLAŞIM: BENİM HESABIMA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

        Öte yandan "C31K" grubu ile ilgili paylaşımda bulunan Avukat Cemil Çiçek, "Bundan 1 yıl önce C31K isimli yapının örgüt olarak ilan edilmesi gerektiğini, saldırılar planladıklarını, etkin soruşturmalar yürütülmesi gerektiğini söyledim. Peki ne oldu? O örgütün Telegram hesaplarına değil, Avukat olarak benim hesabıma 4 kez erişim engeli getirildi" dedi.

        Çiçek şunları söyledi: "Herkes ‘Kahramanmaraş’ta bir çocuk tarafından nasıl böyle bir saldırı yapılabiliyor’ diye soruyor? Gelin söyleyeyim: Bundan 1 yıl önce C31K isimli yapının örgüt olarak ilan edilmesi gerektiğini, saldırılar planladıklarını, etkin soruşturmalar yürütülmesi gerektiğini söyledim. Peki ne oldu? O örgütün Telegram hesaplarına değil, Avukat olarak benim hesabıma 4 kez erişim engeli getirildi. Eğer o gün bu soruşturmalar yapılsaydı, bugün belki de bu saldırı olmayacaktı, okullar böyle güvensiz olmayacaktı."

        KORKUNÇ PAYLAŞIMLAR

        Öte yandan farklı isimler altında açılan Telegram kanallarında, çeşitli suç eylemleri için bir "fiyat listesi" yayımlandığı görüldü. Paylaşılan listelerde "göz dağı verme" eylemi 2.000 TL, "adam dövme" 5.000 TL, "adam öldürme" 10.000 TL ve "mekan kurşunlama" 15.000 TL olarak fiyatlandırıldı. Bu listenin altına "Öğrencilere indirim yapılır" notunun eklendiği, ayrıca bir başka mesajda "Öğrencilere indirimli okul taranır fiyat bilgisi için dm" ifadelerinin kullanıldığı da tespit edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da silahlı saldırıda görgü tanığı o anları anlattı: "Öne gelene ateş etti"

        Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan silahlı saldırının ardından bir görgü tanığı şunları anlattı: "17-18 yaşlarındaydı. Dış kapıdan girer girmez uzun namlulu silahını çekti. Sağa sola veokula doğru ateş açmaya başladı. Sonra okulun içine girip ateş etti. Önüne gelene sıktığı g...
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Dünyada ilk yüze girdi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        En etkili 100 kişi seçildi
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
