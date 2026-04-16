Dehşet grubu C31K kapatıldı!

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından, Telegram üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu.

AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı anına ilişkin görüntüleri Telegram üzerinden yaydığı tespit edilen hesaplar hakkında adli süreç başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan incelemelerde, özellikle Telegram üzerinden saldırıya ait görüntülerin paylaşıldığı ve provokatif içeriklerin dolaşıma sokulduğu belirlendi.

"C31K" GRUBU KAPATILDI

Bu kapsamda, kamu düzenini korumak ve söz konusu içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu.

Ayrıca yaklaşık 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen "C31K" adlı Telegram grubu kapatıldı. Provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen kullanıcılar hakkında da adli işlem başlatıldığı, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.

AVUKAT ÇİÇEK'TEN PAYLAŞIM: BENİM HESABIMA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Öte yandan "C31K" grubu ile ilgili paylaşımda bulunan Avukat Cemil Çiçek, "Bundan 1 yıl önce C31K isimli yapının örgüt olarak ilan edilmesi gerektiğini, saldırılar planladıklarını, etkin soruşturmalar yürütülmesi gerektiğini söyledim. Peki ne oldu? O örgütün Telegram hesaplarına değil, Avukat olarak benim hesabıma 4 kez erişim engeli getirildi" dedi.

Çiçek şunları söyledi: "Herkes ‘Kahramanmaraş’ta bir çocuk tarafından nasıl böyle bir saldırı yapılabiliyor’ diye soruyor? Gelin söyleyeyim: Bundan 1 yıl önce C31K isimli yapının örgüt olarak ilan edilmesi gerektiğini, saldırılar planladıklarını, etkin soruşturmalar yürütülmesi gerektiğini söyledim. Peki ne oldu? O örgütün Telegram hesaplarına değil, Avukat olarak benim hesabıma 4 kez erişim engeli getirildi. Eğer o gün bu soruşturmalar yapılsaydı, bugün belki de bu saldırı olmayacaktı, okullar böyle güvensiz olmayacaktı."

KORKUNÇ PAYLAŞIMLAR

Öte yandan farklı isimler altında açılan Telegram kanallarında, çeşitli suç eylemleri için bir "fiyat listesi" yayımlandığı görüldü. Paylaşılan listelerde "göz dağı verme" eylemi 2.000 TL, "adam dövme" 5.000 TL, "adam öldürme" 10.000 TL ve "mekan kurşunlama" 15.000 TL olarak fiyatlandırıldı. Bu listenin altına "Öğrencilere indirim yapılır" notunun eklendiği, ayrıca bir başka mesajda "Öğrencilere indirimli okul taranır fiyat bilgisi için dm" ifadelerinin kullanıldığı da tespit edildi.