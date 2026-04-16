        Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı son durum | Son dakika haberleri

        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı

        İçişleri Bakanlığınca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından, 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırıldı. Okulların önünde polis ekipleri dikkat çekerken havadan da dron ile çevre gözlemi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 10:50 Güncelleme:
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı

        İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla hızla devreye sokulan önlemler kapsamında, okul önleri ve çevrelerinde hazır bulunan polis ekiplerince yoğun denetimler gerçekleştirildi.

        GBT VE DURUM KONTROLÜ YAPILDI

        AA'da yer alan habere göre Başkent'te Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk, orta ve lise dereceli okullar başta olmak üzere alınan tedbirler çerçevesinde, okul çevrelerinde görev alarak şüpheli şahıslara yönelik GBT ve durum kontrolü yaptı.

        EN AZ 2 POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

        İlgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda, okul önlerinde en az iki emniyet personelinin görevlendirildiği, eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için gerektiğinde takviye ekiplerin de sürece dahil edileceği öğrenildi.

        RİSK ANALİZİ BELİRLENECEK

        Söz konusu tedbirlerin, yurt genelinde yapılan risk analizi ve değerlendirmelerine göre belirlenecek stratejilerle aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

        OKUL ÇEVRESİNDE DENETİM

        Öte yandan İstanbul'daki bazı okul çevrelerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler, araçları kontrol ederek sürücüler ve okul çevresindeki şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolü yaptı.

        Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! Vali Ünlüer: 9 ölü, 13 yaralı!

        Kahramanmaraş'ta, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralı olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldı. 3 Cumhuriyet Savcıs...
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
