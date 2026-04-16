Hatay'da çifte dehşet! Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
Hatay'da insanın kanını donduran bir vahşet yaşandı. Ormanlık alana giden bir çobanın ihbarıyla ortaya çıkan olayda, Osman Zont adlı kişi silahla vurulmuş halde, annesi Zekiye Zont da toprağa gömülü halde ölü bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu.
AA'da yer alan habere göre Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirledi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Silahla vurulmuş bulunan Zont'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, ölü bulunan Osman Zont'un annesi Zekiye Zont'un (54) da kayıp olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine arama çalışması başlatan ekipler, İskenderun yamaç paraşütü alanında Zekiye Zont'un cesedini toprağa gömülü buldu.
Bulunduğu yerden çıkarılan kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.