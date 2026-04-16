        Süper Lig Galatasaray Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!

        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!

        Galatasaray'ın 27,5 milyon Euro'ya transfer ettiği Uğurcan Çakır, performansıyla Inter'in radarına girdi. İtalyan ekibi kaleci için plan yaparken sarı-kırmızılılar milli yıldızı bırakmak istemiyor, aksine Hakan Çalhanoğlu transferini gündemine alıyor.

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 10:56 Güncelleme:
        1

        Galatasaray'a 27,5 milyon Euro + KDV bedeliyle transfer olan Uğurcan Çakır performansıyla devleri peşine taktı.

        2

        Bu sezon üç kez UEFA Şampiyonalar Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen milli file bekçisi Inter'in radarına girdi.

        3

        Serie A'da şampiyonluğa koşan Milano ekibi Uğurcan'ın durumunu yakından takip ediyor.

        4

        37 yaşındaki Yann Sommer'in yerine Uğurcan Çakır'ı düşünen Inter yaz aylarında sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmayı planlıyor.

        5

        Uğurcan için Türkiye içi rekor bonservis bedeli ödeyen Galatasaray ise milli yıldızı bırakmaya niyetli değil.

        6

        Yaz transfer döneminde birçok adayla ilgilenen sarı-kırmızılılar Başkan Dursun Aydın Özbek'in ısrarıyla transferin son günlerinde Uğurcan'a yönelmişti.

        7

        Bu sezon 110 milyon TL garanti ücret kazanan milli file bekçisinin yıllık ücretine enflasyon ve döviz kuruna bağlı iyileştirme yapılması da gündemde.

        8

        Süper Lig'de 26 maçta forma giyen Uğurcan 10 mücadelede kalesini gole kapadı. 14 yıllık Fernando Muslera döneminin sona erdiği Galatasaray'da bu sezon kaleci sorunu yaşanmazken sarı-kırmızılılar ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

        9

        Galatasaray değil Inter'e Uğurcan'ı satmak aksine 30 yaşındaki file bekçisinin yakın arkadaşı olan Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmeyi düşünüyor.

        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri: Ortaokulda silahlı saldırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz, 1.67 milyar euro'luk imza

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...KAHRAMANMARAŞ'TA ORTAOKULA SALDIRIKahramanmaraş'ta, bir ortaokulda 8. sınıf öğrenci silahlı saldırı düzenledi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer "1 öğretmen, 3 öğrenci olmak üzere 4 vefatımız, 20 de yaralımız var. Saldırıyı ger...
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Dünyada ilk yüze girdi
        Osimhen'den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        En etkili 100 kişi seçildi
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Altın fiyatları yükselişte
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Sabri suskunluğunu bozdu
