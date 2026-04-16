        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!

        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!

        Sakatlığını beklenenden hızlı atlatan Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçı için ilk 11'de forma giymek istiyor. Teknik ve sağlık heyetinin değerlendirmesi sonrası Nijeryalı yıldızın durumu netleşecek.

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 10:09 Güncelleme:
        Sakatlığını beklenenden hızlı atlatan Victor Osimhen, Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11’de yer alabilmek için hazırlıklarını hızlandırdı.

        Normal şartlarda Fenerbahçe derbisine yetişmesi planlanan Nijeryalı golcü, teknik heyet ve sağlık ekibiyle görüşerek Gençlerbirliği maçında kadroda yer alma isteğini iletti.

        Tedavi sürecinde çıtayı yükselten yıldız oyuncu için yüz maskesinin ardından şimdi de özel bir kol bandajı hazırlandığı öğrenildi.

        Osimhen, kendisi için özel olarak tasarlanan bu yeni ekipmanı ilk olarak antrenmanlarda test edecek.

        Bugün ve maçtan önceki son taktik provada yapılacak denemelerde fiziksel performansını etkileyecek herhangi bir sorun tespit edilmezse, oyuncunun hafta sonu sahaya ilk 11’de çıkma ihtimali de bulunuyor.

        Diğer yandan Osimhen için karar, teknik heyetle birlikte sağlık heyetinin bir araya geldiği toplantıda verilecek. Normal şartlarda ağrı hissetmesi halinde idmanlardan da sakınan Nijeryalı yıldız ise oynamak istediğini taraflara iletmiş durumda.

        Osimhen, Galatasaray’ın lider sıkıntısı çektiği bu dönemde sorumluluk aldı.

        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüşüyor
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Altın fiyatları yükselişte
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        Arda Güler tarihe geçti!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        'Altın adam' yakalandı
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
