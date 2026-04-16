Şanlıurfa'daki lise saldırısına ilişkin 18 şüpheliye gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin 18 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi
Giriş: 16 Nisan 2026 - 04:48
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okuldaki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 18 oldu.
AA'da yer alan habere göre; İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgide, 14 Nisan'da Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında tehdit içerikli yorumlar paylaştığı tespit edilen bir kişi ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan bir kişi daha yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aralamalarda dijital materyallere el konuldu.
