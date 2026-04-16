Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika gelişmesi: Gülistan Doku soruşturmasında şüpheliler adliyede!

        Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

        Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'sinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. İfadesi tamamlanan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 09:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Doku soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Erdoğan E, Gökhan E, Savaş G. ve Süleyman Ö. adliyeye sevk edildi.

        NE OLMUŞTU?

        Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

        21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama başlatmıştı. Aramalardan bir sonuç elde edilememişti. Aradan geçen sürenin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A'nın aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Ayasofyada dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açan 2 şüpheli tutuklandı

        Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisanda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifindeki provokatif eylemle ilgili çalışma yaptı. (AA)

