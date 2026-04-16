Nisan ayında Türkiye: Aynı gün içinde kış ve ilkbahar

Türkiye’de kuzey bölgelerde hissedilen sıcaklıklar ilkbahardan çok kış mevsimini andırıyor. Rüzgarlı ve gölge alanlarda İstanbul, Bursa hatta İzmir gibi kentlerde 10°C’nin altında hissediliyor. Güneş altında ve hafif esintili ortamlarda ise hissedilen 17-20°C arasına yükseliyor. Batı ve güney kıyılarında ise bir süredir gündüz 18-20°C’lerde seyreden sıcaklıklarla tam bir ilkbahar havası yaşanıyor.

İLKBAHAR GÜNEŞ ALTINDA HİSSEDİLİYOR

Karadeniz’in ve Marmara’nın ise kuzeydoğudan esen rüzgarlarla üşüdüğü, doğuda kar yağışlarının yeni kesildiği ve yakında yeniden sağanak yağışlı olacağı bir Nisan ayı geçiriyoruz. Meteorolojik olarak bakınca bu ay, tüm renklerini ve ilkbahar özelliklerini yaşatıyor, sadece büyük şehirlerde hava henüz ısınmadı, İstanbul özellikle ilkbaharı sadece güneş altında hissedebiliyor.

İstanbul’da haftaya salı gününden (21 Nisan) önce pek yağmur ihtimali yok, sabah ve öğlen öncesi bulutlar artabilir. Şehirde hava sıcaklıkları 14 ila 16°C arasında seyredecek ve yarın özellikle rüzgarlı bir gün yaşanacak görünüyor. Batı Karadeniz açıkları ile Marmara Denizi’nde rüzgar yarın 60 km/saat sürati aşabilir. Marmara’daki şehir merkezlerinde ise 20 ila 30 km/saat arası süratlerle esmesi bekleniyor. Güneşli kaldırımda ilkbahar, gölgelerde kış yaşanıyor.

ISINAN BAŞKENTTE YEREL SAĞANAKLAR BAŞLIYOR

Bu akşam saatleri yaklaşırken İç Anadolu’da yerel, gök gürültülü ve kısa süreli sağanaklar görülebilir. Ankara’nın doğusu ve kuzey kesimleri yer yer ıslanabilir. Ankara’da şehir genelinde bulutlar artıyor, bu sırada hava sıcaklıkları güneyden gelen havayla 20°C’ye kadar yükseliyor.

AKDENİZ’DE ŞİDDETLİ HAVA OLAYLARINA DİKKAT

Bugünün yerel yağışları henüz başlangıç, 17 Nisan Cuma (yarın) öğlen saatlerinden itibaren Akdeniz kıyılarının tamamında ve Muğla-Aydın-Denizli arasında kuvvetli gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Özellikle Antalya ile Mersin kıyılarında su baskınları, yerel dolu yağışları ve rüzgar fırtınası sırasında deniz üzerinde su hortumları görülebilir. Akdeniz için şiddetli hava olaylarının yaşanabileceği 17 Nisan Cuma gününde duruma hazırlıklı olmakta yarar var. Antalya ve Mersin çevresinde iri taneli dolu yağışı ihtimali çok düşük, fakat Adana-Osmaniye şehir merkezleri dahil küçük ve orta taneli (2.5 santimetreden küçük çaplı) dolu yağışı ihtimali dikkate alınabilir.

Adana ve genel olarak Doğu Akdeniz’de Cuma gece yarısına doğru, geceyi aydınlatan şimşekleriyle gök gürültülü sağanak ihtimali yüksek görünüyor. Bu yağışlar Adana, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman çevresinde Orta Akdeniz’de taşınan hava ile sabaha kadar aralıklarla sürebilir. Cuma ve Cumartesi günleri (17-18 Nisan) Doğu Akdeniz ve Güneydoğuda su baskınları ve özellikle Adıyaman-Diyarbakır çevresinde taşkınlar yaşanabilir, yağışların 19 Nisan Pazar sabah saatlerine kadar aralıklarla sürme ihtimali var, yaşanabilecek olumsuzluklara, caddelerde su birikintilerine ve zemin katlarda su baskınlarına karşı tedbirli olmakta yarar var.

DÜŞÜK HAVA KALİTESİNE DİKKAT

Tarımda zirai don riski şimdilik geride kalıyor, yaklaşan hava Cezayir ve Libya üzerinden oldukça güçlü yukarı seviye rüzgarları (jet rüzgarları) ile taşınıyor. Havadaki toz ve ince partikül konsantrasyonu özellikle Ankara, Konya, Sivas, Kayseri, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Mardin ve çevresinde yükselecek. Hava kalitesi azalırken gökyüzü, yaklaşan çöl tozlarıyla yeniden turuncuya bürünecek. Bu durum özellikle nefes darlığı ve astım gibi hastalıkları olanlar için olumsuz, gelecek 72 saat Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde düşük hava kalitesine de dikkat edilmeli. Yağış alan yerlerde hava bir süre temiz olurken, güneyden beklenen bu hava akışı 3 gün daha (doğu bölgeler için) tozları ülkemize taşıyacak görünüyor.

SICAKLIK DALGALANMALARI SÜRECEK

Hava 21-22 Nisan’a kadar özellikle Anadolu genelinde ısınacak, Kuzey Afrika’nın havasıyla yağmurlara rağmen sıcaklıklar yüksek seyredecek. Fakat 22-25 Nisan arası yeni bir sıcaklık dalgalanması, kış havasına benzer soğuklar geri dönebilir. İstanbul, Ankara dahil çoğu büyük merkezde Nisan’ın 3. haftası soğuk ve zaman zaman yağışlı geçebilir, bu tahmini gelecek yazıda detaylandıracağız.