Diyarbakır'da paniğe yol açan bir görüntü kaydedildi. Olayda elinde pompalı tüfekle meydanda yürüyen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
Giriş: 16 Nisan 2026 - 17:46
Diyarbakır'da elinde pompalı tüfekle meydanda yürüyen şüpheli, devriye gezen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Sur ilçesindeki tarihi Dağkapı Meydanı’nda meydana geldi.
Elinde pompalı tüfekle yürüyen kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin silahına el konulurken, gözaltına alındığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
