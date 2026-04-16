Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin 10 gün süreceğini bildirdi.
16 Nisan 2026 - 18:39
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında ateşkese varıldığı bildirdi.
Trump, ateşkesin 10 gün süreceğini duyurdu.
ABD Başkanı, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulundu.
Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ