Selim Soydan: Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye almak istedim

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunumuyla Gelmez Dediğin Yerden programının konuğu Eski milli futbolcu ve eski Fenerbahçe yöneticisi Selim Soydan'dı. Sezgin Gelmez merak edilenleri sordu Selim Soydan cevapladı.

"ZOR MAÇ OLACAK AMA F.BAHÇE DERBİYİ KAZANABİLİR"

Lig iyi gidiyor. Ligde Fenerbahçe bir tık öne geçti diyorum ben, 2 puan geride olmasına rağmen diyorum. Bu sene Fenerbahçe iyi futbolla Süper Kupa maçında 2-0 yenmişti. Yine oynayacak, yine kazanabilir. Ama çok zor bir maç olacak.

🎙️ Selim Soydan: Lig iyi gidiyor. Ligde Fenerbahçe bir tık öne geçti diyorum ben, 2 puan geride olmasına rağmen diyorum. Bu sene Fenerbahçe iyi futbolla Süper Kupa maçında 2-0 yenmişti. Yine oynayacak, yine kazanabilir. Ama çok zor bir maç olacak.



"G.SARAY'IN KADROSU DAHA İYİ"

Galatasaray’ın kadrosu, bizden daha iyi bir kadro. Oynadıkları sistem ve 3 yıldır aynı oyuncular oynuyor. Hangi maça çıkarsa çıksın, oyunu rakip sahada oynuyor. Rahat olarak da gol buluyor. Onun için kadro olarak bizden daha iyi ama mağlup olmaz diye de bir şart yok yani. Her takım yenilir.

🎙️ Selim Soydan: Galatasaray’ın kadrosu, bizden daha iyi bir kadro. Oynadıkları sistem ve 3 yıldır aynı oyuncular oynuyor. Hangi maça çıkarsa çıksın, oyunu rakip sahada oynuyor. Rahat olarak da gol buluyor. Onun için kadro olarak bizden daha iyi ama… pic.twitter.com/DNbQchRvRQ — HT Spor (@HTSpor) April 16, 2026

"FATİH TERİM'İ F.BAHÇE'YE ALMAK İSTEDİM"

Fatih Terim’i ben çok almak istedim. Bu takım 4 sene arka arkaya şampiyon oldu dedim; biz bu takımı bozarsak, bu adamı yerinden oynatırsak biz kârlı çıkarız dedim. Gittik Fatih ile konuştuk. “Ne istersen yaz arkadaş,” dedim. “Senin burada artık yapacağın bir şey yok, senin burada düşmanın var,” dedim. Bir insan bir yerde çok büyürse çok düşman kazanır, böyle bu. Ama gördüm ki çok iyi bir Galatasaraylı.

🎙️ Selim Soydan: Fatih Terim’i ben çok almak istedim. Bu takım 4 sene arka arkaya şampiyon oldu dedim; biz bu takımı bozarsak, bu adamı yerinden oynatırsak biz kârlı çıkarız dedim. Gittik Fatih ile konuştuk. “Ne istersen yaz… pic.twitter.com/LQoJtfhdD9 — HT Spor (@HTSpor) April 16, 2026

"F.BAHÇE ALİ KOÇ'U ÇOK ARAR"

Ali Koç ile çok uğraştılar. Hakikaten uğraştılar, şaka değil bu. Ali Koç’u Fenerbahçe çok arar. Her zaman arar. Çok iyi bir Fenerbahçeli, anormal iyi Fenerbahçeli. Mourinho’yu getirdi, kim derdi öyle bir sahtekâr çıkacağını? Hakiki sahtekâr. Böyle bir şey olmaz. Her futbolcudan komisyon alan bir adam.

🎙️ Selim Soydan: Ali Koç ile çok uğraştılar. Hakikaten uğraştılar, şaka değil bu. Ali Koç’u Fenerbahçe çok arar. Her zaman arar. Çok iyi bir Fenerbahçeli, anormal iyi Fenerbahçeli. Mourinho’yu getirdi, kim derdi öyle bir sahtekâr çıkacağını?… pic.twitter.com/Z0nssAyIbJ — HT Spor (@HTSpor) April 16, 2026

"FEDERASYON DİK DURDU"

Federasyon için bugün kimse kötü diyemez. Muvaffak olmuş gidiyor. İyi işler de yaptı, dik de durdu, eğilmedi. Daha da muvaffak olacaklarını düşünüyorum.

🎙️ Selim Soydan: Federasyon için bugün kimse kötü diyemez. Muvaffak olmuş gidiyor. İyi işler de yaptı, dik de durdu, eğilmedi. Daha da muvaffak olacaklarını düşünüyorum.



"MEHMET BÜYÜKEKŞİ F.BAHÇE'NİN 3 SENESİNİ ÇALDI"

Öyle federasyonlarla uğraştı ki Fenerbahçe Kulübü, böyle bir şey olmaz. Mesela Büyükekşi Federasyonu... Türkiye’ye gelmiş geçmiş en kötü federasyon. Uğraştı Fenerbahçe’yle. Üç senesini çaldı Fenerbahçe’nin. Hiç ötesi yok. Bunu herkes biliyor.

🎙️ Selim Soydan: Öyle federasyonlarla uğraştı ki Fenerbahçe Kulübü, böyle bir şey olmaz. Mesela Büyükekşi Federasyonu… Türkiye’ye gelmiş geçmiş en kötü federasyon. Uğraştı Fenerbahçe’yle. Üç senesini çaldı Fenerbahçe’nin.… pic.twitter.com/Kg7bQA2cRN — HT Spor (@HTSpor) April 16, 2026

"STADIN ADINI 6 KASIM YAPALIM"

Başkanımız Aziz Yıldırım’dı. Ben, Can Bartu, Alattin Metin... 6-0’lık Fenerbahçe–Galatasaray maçından bir gün sonra oturuyoruz. Aziz Yıldırım, “Nasıl buldunuz takımı?” dedi, bana da sordu. “Başkanım,” dedim, “sizden bir ricam var. Gelin şu stadın adını ‘6 Kasım’ koyalım. Her yıl gelecekler, anacaklar,” dedim.