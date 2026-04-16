Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Selim Soydan: Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye almak istedim

        Selim Soydan: Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye almak istedim

        Eski milli futbolcu ve eski Fenerbahçe yöneticisi Selim Soydan, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunduğu Gelmez Dediğin Yerden programına konuk oldu. Galatasaray'ın kadrosunun Fenerbahçe'den daha iyi olduğunu, derbinin zor olmasına rağmen F.Bahçe'nin kazanacağını dile getiren Soydan, yöneticilik yıllarında Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye almak istediğini itiraf etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 22:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"

        HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunumuyla Gelmez Dediğin Yerden programının konuğu Eski milli futbolcu ve eski Fenerbahçe yöneticisi Selim Soydan'dı. Sezgin Gelmez merak edilenleri sordu Selim Soydan cevapladı.

        "ZOR MAÇ OLACAK AMA F.BAHÇE DERBİYİ KAZANABİLİR"

        Lig iyi gidiyor. Ligde Fenerbahçe bir tık öne geçti diyorum ben, 2 puan geride olmasına rağmen diyorum. Bu sene Fenerbahçe iyi futbolla Süper Kupa maçında 2-0 yenmişti. Yine oynayacak, yine kazanabilir. Ama çok zor bir maç olacak.

        "G.SARAY'IN KADROSU DAHA İYİ"

        Galatasaray’ın kadrosu, bizden daha iyi bir kadro. Oynadıkları sistem ve 3 yıldır aynı oyuncular oynuyor. Hangi maça çıkarsa çıksın, oyunu rakip sahada oynuyor. Rahat olarak da gol buluyor. Onun için kadro olarak bizden daha iyi ama mağlup olmaz diye de bir şart yok yani. Her takım yenilir.

        "FATİH TERİM'İ F.BAHÇE'YE ALMAK İSTEDİM"

        Fatih Terim’i ben çok almak istedim. Bu takım 4 sene arka arkaya şampiyon oldu dedim; biz bu takımı bozarsak, bu adamı yerinden oynatırsak biz kârlı çıkarız dedim. Gittik Fatih ile konuştuk. “Ne istersen yaz arkadaş,” dedim. “Senin burada artık yapacağın bir şey yok, senin burada düşmanın var,” dedim. Bir insan bir yerde çok büyürse çok düşman kazanır, böyle bu. Ama gördüm ki çok iyi bir Galatasaraylı.

        "F.BAHÇE ALİ KOÇ'U ÇOK ARAR"

        Ali Koç ile çok uğraştılar. Hakikaten uğraştılar, şaka değil bu. Ali Koç’u Fenerbahçe çok arar. Her zaman arar. Çok iyi bir Fenerbahçeli, anormal iyi Fenerbahçeli. Mourinho’yu getirdi, kim derdi öyle bir sahtekâr çıkacağını? Hakiki sahtekâr. Böyle bir şey olmaz. Her futbolcudan komisyon alan bir adam.

        "FEDERASYON DİK DURDU"

        Federasyon için bugün kimse kötü diyemez. Muvaffak olmuş gidiyor. İyi işler de yaptı, dik de durdu, eğilmedi. Daha da muvaffak olacaklarını düşünüyorum.

        "MEHMET BÜYÜKEKŞİ F.BAHÇE'NİN 3 SENESİNİ ÇALDI"

        Öyle federasyonlarla uğraştı ki Fenerbahçe Kulübü, böyle bir şey olmaz. Mesela Büyükekşi Federasyonu... Türkiye’ye gelmiş geçmiş en kötü federasyon. Uğraştı Fenerbahçe’yle. Üç senesini çaldı Fenerbahçe’nin. Hiç ötesi yok. Bunu herkes biliyor.

        "STADIN ADINI 6 KASIM YAPALIM"

        Başkanımız Aziz Yıldırım’dı. Ben, Can Bartu, Alattin Metin... 6-0’lık Fenerbahçe–Galatasaray maçından bir gün sonra oturuyoruz. Aziz Yıldırım, “Nasıl buldunuz takımı?” dedi, bana da sordu. “Başkanım,” dedim, “sizden bir ricam var. Gelin şu stadın adını ‘6 Kasım’ koyalım. Her yıl gelecekler, anacaklar,” dedim.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Güneşte bahar gölgede kış
        Güneşte bahar gölgede kış
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"