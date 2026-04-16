Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.374,93 %0,86
        DOLAR 44,7655 %0,06
        EURO 52,8593 %0,09
        GRAM ALTIN 6.949,84 %0,82
        FAİZ 39,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 115,57 %1,70
        BITCOIN 74.940,00 %0,10
        GBP/TRY 60,8181 %0,21
        EUR/USD 1,1797 %-0,02
        BRENT 95,62 %0,73
        ÇEYREK ALTIN 11.362,98 %0,82
        Konutta reel düşüş sürüyor

        Konut Fiyat Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 3,4 oranında azaldı. Konutta son 26 ayın 25'inde reel düşüş görüldü

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 10:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCMB, mart ayına dair Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini açıkladı.

        Konut Fiyat Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 3,4 oranında azaldı. Konutta son 26 ayın 25'inde reel düşüş görüldü.

        Mart 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31,5 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,1 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

        ORTALAMA KONUT FİYATI 4 MİLYON 832 BİN TL

        Türkiye'de ortalama 100 metrekare konut fiyatı 4 milyon 832 bin TL'ye yükseldi. İstanbul'da ortalama 7 milyon 939 bin TL, İzmir'de 5 milyon 251 bin TL, Ankara'da 4 milyon 410 bin TL oldu.

        YENİ KİRADA REEL ARTIŞ

        2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan Yeni Kiracı Kira Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,4, reel olarak ise yüzde 2,7 oranında arttı.

        Mart 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 40,5 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 25,7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

