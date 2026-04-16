Konutta reel düşüş sürüyor

TCMB, mart ayına dair Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini açıkladı.

Konut Fiyat Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 3,4 oranında azaldı. Konutta son 26 ayın 25'inde reel düşüş görüldü.

Mart 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31,5 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,1 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

ORTALAMA KONUT FİYATI 4 MİLYON 832 BİN TL

Türkiye'de ortalama 100 metrekare konut fiyatı 4 milyon 832 bin TL'ye yükseldi. İstanbul'da ortalama 7 milyon 939 bin TL, İzmir'de 5 milyon 251 bin TL, Ankara'da 4 milyon 410 bin TL oldu.

YENİ KİRADA REEL ARTIŞ

2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan Yeni Kiracı Kira Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,4, reel olarak ise yüzde 2,7 oranında arttı.

Mart 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 40,5 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 25,7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.