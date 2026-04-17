        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak - 17 Nisan hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Antalya, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli'de kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı. Yağış alan bölgelerde toz taşınımı da görülecek. Diğer yandan Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 07:24 Güncelleme:
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Siirt hariç) ile Sakarya, Bilecik, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri, Niğde çevrelerinde güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde toz taşınımı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 15°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 23°

        İzmir

        Bulutlu 23°

        Antalya

        Yağmurlu 24°

        Trabzon

        Güneşli 14°

        Bursa

        Bulutlu 16°

        Adana

        Bulutlu 28°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 23°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 21°

        Ağrı

        Güneşli 14°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri, Niğde çevrelerinde güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 14 Nisan 2026 (ABD Ablukası Ne Sonuç Üretecek?)

        ABD ablukası ne sonuç üretecek? Trump Hürmüz ablukasını savundu. Çin gemisi ablukaya nasıl deldi? Rusya hangi adımları atabilir? Düğümi Hürmüz mü nükleer mi? Bir haftalık arada ne değişti? İran'ın Uranyum teklifi neydi? Çin kınamanın ötesine geçecek mi? Bomba işe yaramadığı için abluka mı? Masaya AB...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı
        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Hatay’da çifte cinayet
        Hatay’da çifte cinayet
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        Güneşte bahar gölgede kış
        Güneşte bahar gölgede kış
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"