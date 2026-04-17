ABD Başkanı duyurdu: Lübnan'da 10 günlük ateşkes!

ABD Başkanı Donald Trump, "oldukça verimli görüşmeler" yaptığını belirterek Lübnan'da 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Yedi haftadır süren çatışmaların durdurulmasını öngören anlaşmanın ardından, gelecek hafta İsrailli ve Lübnanlı liderlerin onlarca yıl sonra ilk kez bir araya gelmesi bekleniyor. Bu adımın, ABD ile İran arasında paralel yürütülen barış görüşmelerinde de ilerleme sağlaması umuluyor.

Ateşkes, İsrail'in Hizbullah hedeflerine yönelik yıkıcı hava saldırıları düzenlediği Lübnan'da gece yarısı yürürlüğe girdi.

TRUMP: VERİMLİ GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN SAĞLANDI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ateşkesin Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı yaptığı "oldukça verimli görüşmelerin" ardından sağlandığını söyledi.

Netanyahu ise ateşkesin "tarihi bir barış anlaşması" için fırsat sunduğunu belirtti, ancak Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının ön koşul olmaya devam ettiğini vurguladı.

Televizyondan halka seslenen Netanyahu, "Lübnan ile tarihi bir barış anlaşması yapma fırsatımız var" dedi ve İsrail'in güney Lübnan sınırı boyunca 10 kilometrelik bir "güvenlik bölgesi" oluşturmayı sürdüreceğini söyledi.

"ZAMANI GELDİĞİNDE LÜBNAN'I ZİYARET EDECEĞİM"

Trump, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Zamanı geldiğinde Lübnan'ı ziyaret edeceğim" dedi.

Lübnan ordusu ise güney Lübnan'dan yerinden edilen halka, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından da aralıklı topçu atışları sürdüğü için evlerine dönmemeleri uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı ateşkes şartlarına göre İsrail'in Lübnan'da saldırı amaçlı askeri operasyon yürütmesi yasaklandı. Ancak anlaşma, "planlanan, yakın veya devam eden saldırılara karşı" meşru müdafaa gerekçesiyle bazı hareket alanları bırakıyor.

YILLARCA SONRA İSRAİL-LÜBNAN ZİRVESİ

Trump'ın açıklamasına göre, gelecek salı günü Washington'da Avn ile Netanyahu arasında yapılacak görüşmelerde İsrail işgalinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Bu toplantı, onlarca yıl sonra İsrail ve Lübnan liderleri arasında yapılacak ilk zirve olacak.

Lübnan devleti, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın doğrudan tarafı olmadı ve Beyrut hükümetinin Hizbullah üzerinde sınırlı etkisi bulunuyor. Ancak anlaşmaya yönelik ilk olumlu sinyal, Hizbullah yetkilisi Hassan Fadlallah'tan geldi. Fadlallah, anlaşmanın "İran'ın diplomatik çabaları" sayesinde sağlandığını savundu ve İsrail tüm saldırıları durdurduğu sürece Hizbullah'ın ateşkese uyacağını söyledi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat günü İran'a başlattığı saldırılar, Hizbullah'ın 2 Mart'ta Tahran'a destek için İsrail'e füze saldırıları düzenlemesiyle Lübnan'a sıçramış, bunun üzerine İsrail sert karşılık vererek güney Lübnan'a kara harekatı başlatmıştı. Bu gelişme, iki taraf arasında son büyük savaşın üzerinden 15 ay geçtikten sonra yaşandı.

İsrail, sınırından yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Litani Nehri'ne kadar güney Lübnan'ı işgal etme niyetini açıklamış ve son günlerde bölgede Hizbullah'la çatışmayı sürdürmüştü. Lübnan'ın, İsrail güçlerinin tamamen çekilmesini talep etmesi bekleniyor. İsrail ise geçmişte bunu kabul etmeyeceğini belirtmişti.

21 SAATLİK GÖRÜŞME SONUÇSUZ KALDI

Öte yandan ateşkes anlaşması, ABD ile İran arasında yürütülen paralel müzakerelerle doğrudan bağlantılı. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş için Pakistan arabuluculuğunda iki haftalık ateşkes ilan edilmişti. Bu sürenin 22 Nisan'da sona ermesi bekleniyor.

Geçen hafta sonu İslamabad'da yapılan ilk tur görüşmeler, 21 saat süren müzakerelerin ardından sonuçsuz kalmıştı. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in, taraflar arasındaki farkları azaltmak için Tahran’da temaslarını sürdürdüğü bildirildi.

İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarını sürdürmesi, Tahran açısından en büyük sorunlardan biri oldu. İran, Pakistan'ın da desteğiyle, ilk ateşkes anlaşmasının Lübnan'ı da kapsadığını savunmuştu.

Pakistanlı yetkililer, önümüzdeki günlerde ABD-İran görüşmelerinin ikinci turunu düzenlemeyi umduklarını söyledi.

Trump ise İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu teslim etmeyi kabul ettiğini ve tarafların anlaşmaya "yaklaştığını" öne sürdü. Las Vegas'a gitmeden önce gazetecilere konuşan Trump, "Bize nükleer tozu geri vermeyi kabul ettiler" dedi. Trump bu ifadeyi, nükleer silah yapımında kullanılabileceğini savunduğu uranyum stoku için kullandı. Ancak İran ya da arabulucu ülkeler Trump’ın sözlerini doğrulamadı.

LÜBNAN TÜM İSRAİL GÜÇLERİNİN ÇEKİLMESİNİ TALEP EDİYOR

Lübnan ise İsrail güçlerinin tüm Lübnan topraklarından çekilmesini talep ediyor. İsrail ise kuzey İsrail’de yaşayanların güvenliği sağlanmadan bunu yapmayacağını savunuyor.

İsrail bombardımanı, perşembe günkü görüşmeler boyunca da sürdü. Güney Lübnan’daki Tebnin kentinde bir ambulans vuruldu, Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre iki sağlık görevlisi ağır yaralandı.

Yedi haftadır süren İsrail saldırılarında Lübnan'da en az 2 bin 196 kişi öldü, 7 bin 185 kişi yaralandı.