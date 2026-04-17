Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bakan Gürlek'ten suça sürüklenen çocuklar açıklaması | Son dakika haberleri

        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Aileleri bakım yükümlülüğünü ihmal ettikleri gerekçesiyle çocukların işlediği bazı suçlardan sorumlu tutmayı gündeme getireceğiz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 11:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırılarının ardından suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların artırılmasının gündemde olduğuna dikkati çekerek, "Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlülüğü ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan, özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz" ifadesini kullandı.

        ANKA'da yer alan habere göre Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamada, "Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması, sosyal medya yasası, sosyal ve görsel medyada teşvik edici programlar ya da sosyal medya yayınlarıyla ilgili tedbirler alacağız" dedi.

        Gürlek, suçun sadece faili değil, o faili yetiştiren ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen çevreyi de kapsayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlülüğü ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan, özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz" ifadesini kullandı.

        Bakan Gürlek, "Aynı şekilde ruhsatlı olsa dahi silahların çocukların erişemeyeceği şekilde evde muhafaza edilmesi ve bu konuda usule aykırı muhafaza edilmesi nedeniyle de bir suç işlenmesi halinde ruhsat sahibi kişi hakkında cezai sorumluluk anlamında 6136 sayılı yasada düzenlemeler yapmayı da düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

        Gürlek, "Okul ve benzeri yerlerde de işlenen adam öldürme eylemlerini nitelikli adam öldürme maddesi olarak düzenleme yapmayı düşünüyoruz" dedi. Gürlek, "Televizyonlarda şiddeti özendirici, silah kullanmayı teşvik edici gibi görsellerin olduğu noktalarda da bununla ilgili gerekli adımları atıp ve özellikle cezai anlamda sorumluluk içeren düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!

        Balıkesir'in, merkez Altıeylül ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin yanında bulunan lokantada yemek yiyen Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Semih Kaçmaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak şüpheliler T.K. ve A.S. suç aletleriyle yakalandı(AA)

