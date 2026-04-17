        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi Arda Turan, Avrupa kupalarında yarı final gören 5. Türk teknik direktör oldu!

        Arda Turan, Avrupa kupalarında yarı final gören 5. Türk teknik direktör oldu!

        Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükselerek UEFA turnuvalarında bu başarıyı yaşayan Türk teknik direktörler arasına girdi. 39 yaşındaki teknik adam, bu başarıyı elde eden 5. Türk hoca olurken; Adnan Süvari, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Aykut Kocaman da daha önce yarı final gören isimler olmuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 11:30 Güncelleme:
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!

        Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, takımını UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıkararak UEFA kulüp turnuvalarında yarı finale yükselen Türk teknik direktörler arasına adını yazdırdı.

        Ukrayna temsilcisinin başındaki 39 yaşındaki Türk teknik adam, UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takımını yarı finale yükselten 5. Türk teknik direktör oldu.

        Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

        Ukrayna ekibi, UEFA Konferans Ligi yarı finalinde İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

        ARDA TURAN'DAN BİR İLK

        Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i Konferans Ligi yarı finaline çıkaran Arda Turan, bir UEFA turnuvasında yabancı bir takımın başında yarı finale yükselen ilk Türk teknik adam oldu.

        Türk teknik adam, takımının finale çıkması ve kupayı kazanması durumunda ise bir UEFA turnuvasında yabancı bir takımın başında kupa kazanan ilk Türk teknik adam olacak.

        Öte yandan Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında son 13 sezonda yarı final gören tek Türk teknik direktör oldu.

        UEFA kulüp turnuvalarında Türk takımının başında yarı final gören Türk teknik direktörler ise Adnan Süvari, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Aykut Kocaman.

        Listedeki 5 teknik adam şu şekilde:

        Teknik Direktör Takımı UEFA turnuvası Sezon
        Arda Turan Shakhtar Donetsk UEFA Konferans Ligi 2025-26
        Aykut Kocaman Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 2012-13
        Fatih Terim Galatasaray UEFA Kupası 1999-2000
        Mustafa Denizli Galatasaray UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası 1988-89
        Adnan Süvari Göztepe Avrupa Fuar Şehirleri Kupası 1968-69

        ADNAN SÜVARİ, GÖZTEPE İLE YARI FİNALE ÇIKTI

        Göztepe, 1968-69 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda (Günümüzdeki adıyla UEFA Avrupa Ligi'nin öncüsü) yarı finale çıktı.

        İzmir temsilcisini bu başarıya taşıyan teknik direktör ise Adnan Süvari'ydi. Bu, bir Türk takımının ve teknik direktörünün Avrupa kupalarındaki ilk yarı final başarısı oldu.

        MUSTAFA DENİZLİ İLE SARI-KIRMIZILILAR İLK YARI FİNAL HEYECANINI YAŞADI

        Galatasaray, UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (Şampiyonlar Ligi) 1988-1989 sezonunda yarı finale yükselirken takımın başında Mustafa Denizli bulunuyordu.

        Sarı-kırmızılı takımın bu başarısı, bir Türk takımının ve teknik adamının UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesindeki ilk yarı finali olarak kayıtlara geçti.

        Galatasaray, yarı finalde Romanya'nın Steaua Bükreş kulübüne elendi.

        FATİH TERİM İLE KUPA MUTLULUĞU

        Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray, UEFA Kupası'nın 1999-2000 sezonunda yarı finale çıktı, ardından finale yükselerek kupayı kazandı.

        Terim, UEFA turnuvalarında kupa kazanan ilk ve tek Türk teknik direktör oldu.

        AYKUT KOCAMAN İLE FENERBAHÇE YARI FİNALDE

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2012-2013 sezonunda yarı finale çıkarken sarı-lacivertli takımın başında Aykut Kocaman bulunuyordu.

        Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde Portekiz temsilcisi Benfica'ya elendi.

        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı