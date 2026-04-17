        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 80 karat, 16 gram ve sarı elmasla işlenmiş pırlanta! Değeri: 3 milyon dolar | Son dakika haberleri

        80 karat, 16 gram ve sarı elmasla işlenmiş pırlanta! Değeri: 3 milyon dolar!

        Endonezya'dan, kaçak yollarla getirilen 80 karatlık, 3 milyon dolar (135 milyon TL) değerindeki pırlanta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 14:39 Güncelleme:
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, değerli taş kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Endonezya'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 80 karatlık pırlantanın Kapalıçarşı’da satılmaya çalışıldığı tespit edildi.

        6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        DHA ve İHA'daki habere göre polis, düzenlenen operasyonla pırlantayı satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Çalışmaların devamında, 12 Nisan’da Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen ve şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalandı.

        ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

        Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 6’ya yükseldi. 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen 80 karatlık pırlanta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.

        ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK DEĞERLİ TAŞ

        Yapılan incelemede Türkiye genelinde bugüne kadar yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu tespit edildi. Kaşıkçı elmasından 1 gram daha hafif 80 karat, 16 gram ağırlığındaki sarı elmasla işlenmiş pırlanta, Kaşıkçı elmasından sonraki en değerli pırlanta olarak kayıtlara geçti.

        Tek parça halinde işlemelerle süslenmiş pırlanta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergileniyor. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.

