İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, değerli taş kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Endonezya'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 80 karatlık pırlantanın Kapalıçarşı’da satılmaya çalışıldığı tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

DHA ve İHA'daki habere göre polis, düzenlenen operasyonla pırlantayı satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Çalışmaların devamında, 12 Nisan’da Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen ve şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalandı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 6’ya yükseldi. 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen 80 karatlık pırlanta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.

ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK DEĞERLİ TAŞ

Yapılan incelemede Türkiye genelinde bugüne kadar yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu tespit edildi. Kaşıkçı elmasından 1 gram daha hafif 80 karat, 16 gram ağırlığındaki sarı elmasla işlenmiş pırlanta, Kaşıkçı elmasından sonraki en değerli pırlanta olarak kayıtlara geçti.

Tek parça halinde işlemelerle süslenmiş pırlanta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergileniyor. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.