Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off finali 5. maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
VakıfBank Spor Sarayı'nda kapalı gişe oynanan müsabakanın ilk setini Fenerbahçe, 25-23 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti. Diğer setleri sırasıyla 29-27, 25-20 ve 25-19 kazanan VakıfBank, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Final serisini 3-2 kazanan sarı-siyahlı takım, Sultanlar Ligi'nde üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.
VAKIFBANK'IN 15. ŞAMPİYONLUĞU
Vakıfbank, bu sonuçla üst üste 2, toplamda ise 15. şampiyonluğunu kazandı.
FENERBAHÇE SON 2 FİNALİ KAYBETTİ
Son olarak 2023/24'te şampiyon olan Fenerbahçe Medicana, son 2 sezonda finali Vakıfbank'a kaybetmiş oldu.
BAKAN BAK KARŞILAŞMAYI İZLEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçını takip etti.
Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile izledi.