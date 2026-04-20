        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu | Son dakika haberleri

        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?

        İstanbul'da silah sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine takibe alınan bir kamyonete operasyon düzenlendi. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kamyonette yapılan aramada, 1021 tabanca, 632 tabanca gövdesi, 632 tabanca üst kapağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 07:26 Güncelleme:
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?

        İstanbul Eyüpsultan'da olay, 17 Nisan Cuma günü Çiftalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüklü miktarda silah sevkiyatı yapılacağı yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.

        EKİPLER KAMYONETİ DURDURDU

        DHA'daki habere göre yapılan çalışmalarda bir kamyonet takibe alındı. Ekipler tarafından durdurulan araçta arama yapıldı.

        1021 TABANCA VE PARÇALARI ELE GEÇİRİLDİ

        Kamyonetteki aramada 1021 adet 9 milimetre çapında tabanca, 632 adet tabanca gövdesi, 632 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve silah parçalarına el konuldu.

        BİR KİŞİ TUTUKLANDI

        Operasyonda ekiplerce gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Silah ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış oturumunda açıklamalarda bulundu. "Barışa giden en kestirme yol, yapıcı diyalog ve diplomasidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in müzakere sürecini dinamitlemesine karşı hazır olunmalıdır." dedi. Erdoğan, "Türkiye tarafların istekli o...
        Trump: İran gemisini vurduk
        Trump: İran gemisini vurduk
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Türkiye'nin en büyük sorunu enflasyon
        Türkiye'nin en büyük sorunu enflasyon
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!