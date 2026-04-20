Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış oturumunda açıklamalarda bulundu. "Barışa giden en kestirme yol, yapıcı diyalog ve diplomasidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in müzakere sürecini dinamitlemesine karşı hazır olunmalıdır." dedi. Erdoğan, "Türkiye tarafların istekli olması halinde doğrudan müzakerelerin devamı için her türlü kolaylaştırıcı adımı desteklemeye hazırdır." ifadelerini kullandı.