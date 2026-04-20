        Üniversiteli genç kız dehşeti yaşadı! Dakikalarca kalp masajı yapıldı! | Son dakika haberleri

        Üniversiteli genç kız dehşeti yaşadı! Dakikalarca kalp masajı yapıldı!

        İstanbul Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek isteyen Fatıma Zümra Karabulut ile arkadaşı Serhat Ş.'ye otomobil çarptı. Feci kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Karabulut'a olay yerinde müdahale edildi. Kalbi durduğu öğrenilen Karabulut için yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 09:59 Güncelleme:
        Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek isteyen Fatıma Zümra Karabulut (20) ile arkadaşı Serhat Ş.’ye (21) otomobil çarptı.

        DHA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle yola savrulan Karabulut, olay yerinde yapılan yaklaşık 15 dakikalık kalp masajının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kazada yaralanan arkadaşı Serhat Ş.’nin bacaklarının kırıldığı öğrenilirken, sürücü Berkay G. (30) ise tutuklandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 7 Nisan Salı günü saat 23.15 sıralarında Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer istikametinde ilerleyen Berkay G.’nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatıma Zümra Karabulut ile arkadaşı Serhat Ş.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki arkadaş Karabulut ve Serhat Ş. yola savruldu.

        15 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatıma Zümra Karabulut’a olay yerinde müdahale etti. Kalbi durduğu öğrenilen Karabulut için yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapıldığı, kalp ritminin yeniden sağlanmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karabulut, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karabulut’un cenazesinin Başakşehir’de toprağa verildiği öğrenildi. Kazada yaralanan Serhat Ş.’nin ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü, bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Berkay G.’nin yapılan kontrollerde alkollü olmadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Brent petrolde sert yükseliş
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Zil onlarsız çaldı!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Kabine toplanıyor
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!