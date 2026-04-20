        Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı - 20 Nisan hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan 20 Nisan hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 07:14 Güncelleme:
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Güneşli 19°

        Ankara

        Güneşli 16°

        İzmir

        Güneşli 22°

        Antalya

        Güneşli 24°

        Trabzon

        Yağmurlu 12°

        Bursa

        Güneşli 18°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 22°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 16°

        Gaziantep

        Yağmurlu 14°

        Ağrı

        Yağmurlu 10°

        Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normalleri üstünde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

