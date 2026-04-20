        İkinci elde dengeler değişiyor! En çok hangi araçlar tercih edildi?

        İkinci elde dengeler değişiyor! En çok hangi araçlar tercih edildi?

        Yılın ilk çeyreğinde ikinci el araç satışlarında sınırlı artış görülürken, C segmenti en çok tercih edilen kategori olmayı sürdürdü. Sektör yetkilileri, ekonomik ve yakıt verimliliği yüksek modellere yönelimin arttığını belirtirken, jeopolitik gelişmelerin tüketici talebini belirgin şekilde yavaşlattığına dikkat çekiyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 07:02 Güncelleme:
        İkinci elde 'ekonomi' devri

        Yılın ilk çeyreğinin tamamlanmasıyla birlikte, ikinci el araç piyasasındaki dinamikler daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı.

        VavaCars tarafından hazırlanan rapor, B, C ve D segmentleri ile SUV kategorisinde en çok satılan marka ve modelleri gözler önüne serdi.

        Sahadan elde edilen verilerine göre, C segmenti tüketicinin gözdesi olmaya devam ediyor. Öyle ki, 2025’in aynı dönemine göre C segmentinde yüzde 9.2’lik bir artış yaşandı.

        İkinci el otomobil pazarının lideri C segmentinde, en çok satılan otomobiller ise Fiat Egea, Renault Megane ve Toyota Corolla oldu.

        2025’in aynı dönemine göre B segmentinde de yüzde 8.6’lık bir artış yaşandı. Bu segmentin ikinci elde öne çıkan marka modelleri arasında ise en çok Renault Clio, Hyundai i20 ve Volkswagen Polo modelleri yer aldı.

        D segmentinde ise Volkswagen Passat başı çekerken, BMW 320 ve Skoda Superb gibi modellerin de pazardaki güçlü konumlarını koruduğu görüldü.

        2026’nın ilk çeyrek verileri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla adet bazında yüzde 5’lik yükseliş yaşandığını gösterirken, D segmentinin istikrarını koruduğunu ortaya koyuyor.

        Sıfır otomobil satışlarının tartışmasız lideri olan SUV segmentinde ise Nissan Qashqai, Dacia Duster ve Volkswagen Tiguan, en çok tercih edilen ikinci el modeller arasında yer aldı.

        Önceki yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda adet bazında artış görülüyor. Bu yükseliş, SUV segmentine olan ilginin istikrarlı şekilde sürdüğünü gösteriyor.

        "EKONOMİK MODELLER ÖNE ÇIKIYOR"

        İkinci el otomobil piyasasındaki dinamikleri değerlendiren VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, "İkinci el otomobil pazarında son dönemde ekonomik ve yakıt verimliliği yüksek modellere yönelimin arttığını görüyoruz. Geniş iç hacmi, aile kullanımına uygunluğu ve farklı ihtiyaçlara hitap eden çok yönlü yapısıyla C segmenti araçlar hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar açısından öne çıkmaya devam ediyor ve segment liderliğini sürdürüyor. Bunun yanında, gelişen teknolojiyle birlikte artan donanım seviyeleri de bu segmentin tercih edilirliğini destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor" diye konuştu.

        TÜKETİCİ TALEBİ AZALDI

        Öte yandan, sektör yetkilileri ikinci el araç satışlarında yaşanan daralmaya işaret ediyor.

        İkinci el pazarında satış hızının belirgin biçimde yavaşladığını belirten Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, "Yüksek faiz oranları ve taşıt kredilerine erişimdeki kısıtlamalar ve savaş atmosferi, tüketici talebini adeta bıçak gibi kesti. Satış hızının yani stok devir süresinin düşmesi, özellikle krediyle dönen işletmelerin finansman maliyetlerini karşılamasını neredeyse imkânsız hale getiriyor" dedi.

        "PİYASA GERÇEK KİMLİĞİNE DÖNÜYOR"

        Karakaş, sadece satışların azalmasının değil, elde tutulan stokun da her geçen gün daha yüksek bir maliyet üretmesinin sektörde baskı yarattığını bildirdi.

        Son yıllarda otomobilin yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda spekülatif bir yatırım enstrümanı olarak görülmesinin de piyasa dengelerini bozduğunu ifade eden Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, "Türkiye’de otomobil son birkaç yılda asli işlevinin ötesine taşındı ve önemli ölçüde spekülatif bir yatırım aracına dönüştü. Şimdi ise pazar yeniden otomobilin gerçek kimliğine, yani bir ulaşım ve tüketim ürününe dönüyor. Ancak bu dönüşüm oldukça sancılı geçiyor" ifadelerini kullandı.

