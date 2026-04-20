        Haberler Gündem Eğitim Son dakika: Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ile öğrenciler anıldı - Güncel haber

        Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ile öğrenciler anıldı

        Kahramanmaraş'ta, okula düzenlenen silah saldırıda hayatını kaybeden 1 öğretmen ile 8 öğrenci için anma töreni düzenlendi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu. Bazı öğretmen ve öğrenciler, gözyaşlarına hakim olamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 08:39 Güncelleme:
        Zil onlarsız çaldı!

        Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden bir öğretmen ve 8 öğrenci için kent genelindeki okullarda anma programı düzenlendi.

        Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Furkan Sancak Balal, Adnan Göktürk Yeşil, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılıç, Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Yusuf Tarık Gül ve Bayram Nabi Şişik için dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.

        Bazı öğretmen ve öğrenciler, gözyaşlarına hakim olamadı.

        Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar da okullarda görev aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yolu kısaltmak isterken otopark boşluğuna düştü

         Antalya'nın Serik ilçesinde düğün sonrası misafir olarak bir aile dostunun yakındaki evine gitmeye çalışan eski muhtar Adem Duraman, apartman bahçesinde yolu kısaltmak isterken otopark boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Kabine toplanıyor
        Brent petrolde sert yükseliş
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Türkiye'nin en büyük sorunu enflasyon
        Sahnede 'estetik' itirafı
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Üç çocuklu hayat
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
