Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel cumartesi gecesi tutuklanmıştı.

"DOSYADA İLERLEME SAĞLANDI"

DHA'daki habere göre tutuklamanın ardından Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi İrem İlhan, açıklamada bulundu. İlhan, sürecin çok geç işlediğini ifade ederek, "Gülistan Doku'nun kaybedilmesinin üzerinden geçen yılların ardından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen son işlemler, dosyada ilerleme sağlandığını göstermekle birlikte, bu sürece gelinmesindeki gecikme, etkili ve özenli bir soruşturma yürütülmediğini açıkça ortaya koymaktadır.

"GÜLİSTAN'IN YAKIN ARKADAŞIN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ"

Gülistan Doku'ya ne oldu? sorusunun yıllardır ısrarla sorulması, bu dosyanın kapatılmasını engelleyen en temel güç olmuştur. Bu ısrar, kadınların mücadelesinin bir sonucu ve kazanımıdır. Kadınların hakikat talebi karşısında sürdürülen suskunluk ve hareketsizlik, ancak bu mücadele ile kırılabilmiştir.

Gülistan Doku'nun en yakın arkadaşlarından biri olan Rojvelat Kızmaz'ın kaybolduktan günler sonra şüpheli şekilde ölü bulunması da, bu dosyanın tekil bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini göstermektedir.

"KAYIP BAŞVURUSUNA RAĞMEN ÇALIŞMALAR GECİKTİ"

Rojvelat Kızmaz dosyasında da kayıp başvurusuna rağmen arama çalışmalarının gecikmesi, ölümün etkin şekilde aydınlatılmaması ve sorumluların ortaya çıkarılmaması, benzer ihmal ve cezasızlık pratiklerinin sürekliliğine işaret etmektedir.

"ROJİN'İN ÖLÜMÜ DE AYDINLATILMALI"

Rojin Kabaiş dosyasında da etkin soruşturma yürütülmesi, ölümün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti yönündeki taleplerimizi yineliyoruz. Kadınların yaşam hakkını ilgilendiren hiçbir dosya, ihmal ve cezasızlık politikalarıyla sürüncemede bırakılamaz" dedi.

CANSIZ BEDENİ BARAJ GÖLÜ'NDE BULUNDU

Batman'da Merkeze bağlı Petrol Mahallesi'nde oturan 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat 2024'te sabah saatlerinde evden çıktı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. Kızmaz'ın cansız bedenine üç gün sonra Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde ulaşıldı.