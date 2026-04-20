        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 8 öğrenci, 1 öğretmeni öldürmüştü... İsa Aras Mersinli arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş! | Son dakika haberleri

        8 öğrenci, 1 öğretmeni öldürmüştü... İsa Aras Mersinli arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş!

        Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin sınıf arkadaşı, "Sınıfa, okula silahla saldıracağım demiş, dalga geçiyor sanmışlar" dedi. Olayın ardından ziyarete gelenler çiçek ve notlar bırakırken, "Hocam 23 Nisan'da forma giyecek miyiz?" yazılı okul forması dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 10:26 Güncelleme:
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş

        Kahramanmaraş’ta babasına ait 5 silahla girdiği okulda 8 öğrenci ile 1 öğretmeni öldüren İsa Aras Mersinli ile aynı sınıfta okuyan G.İ., saldırganı anlattı. Mersinli ile 4 yıldır aynı sınıfta okuduğunu belirten G.İ., “Derste bir şeye üzüldüğünde kalemle elini, kolunu deşerdi, sırası kan olurdu. Hatta arkadaşı vardı 2 tane bizim sınıftan konuştuğu, onlara, ‘Sınıfa, okula silahla saldıracağım’ gibi bir şeyler demiş. Onlar da gülmüş, dalga geçiyor sanmış” dedi.

        BİRÇOK KİŞİ ZİYARETE GELİYOR

        Kahramanmaraş’ta İsa Aras Mersinli’nin tutuklanan polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli’ye ait 5 silah ve 7 şarjörle düzenlediği saldırıda 9 kişiyi öldürdüğü Ayser Çalık Ortaokulu, öğrenciler, veliler ve olayı duyup gelen birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor.

        Okulu ziyaret edenler gül ya da karanfil bırakırken, bazı vatandaşlar da ya saldırıyı kınayan ya da yaşamını yitirenler için hazırladıkları duygusal notları okulun çevresine bırakıyor.

        FORMA DİKKAT ÇEKTİ

        Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin de yer aldığı notlar arasında bahçe teline asılmış ve üzerine 'Hocam 23 Nisan’da forma giyecek miyiz?' yazılı okul forması dikkat çekti.

        "KALEMLE KOLUNU DEŞERDİ"

        Okulun öğrencilerinden G.İ., aynı sınıfta eğitim gördüğü İsa Aras Mersinli’nin arkadaş çevresinin olmadığını ve sınıfta tuhaf hareketler yaptığını söyledi. Şüpheli hakkında şu ifadeleri kullandı:

        “Genellikle uyurdu tüm gece internette dolaştığı için. Sonra bazen İngilizce derslerinde kalkardı. İngilizcesi bayağı iyiydi, Türkçesinden daha iyiydi. Mesela İngilizce dersinde hoca bir İngilizce kelimenin anlamını hatırlamazdı, İsa'ya sorardı, o da hocaya söylerdi.

        Sonra ne yapardı? Ağlardı, sınıf sessiz olduğunda ağlardı, ağlama sesleri gelirdi. Sonra rehberlik hocamız gelir onu götürürdü rehberlik odasına, orada konuşurdu. Psikolojik sıkıntıları var gibi bir şeydi.

        Mesela cuma günü İstiklal Marşı'na çıkacaktık. Kendisi yine uyuyordu. Sonra arkadaşlar kolundan tuttu, çıkardı. Okurken bir anda yere yığıldı bayılmış gibi, orada yattı öyle. Onu hatırlıyorum.

        Sonra derste bir şeye üzüldüğünde kalemle elini, kolunu deşerdi, sırası kan olurdu. Sırası, çantası falan kan dolardı. Kendini boğardı. Beşinci sınıfta çantasını boğazına dolamıştı. Kendini boğmuştu. Değişik bir çocuktu.

        "'SINIFA SİLAHLA SALDIRACAĞIM' DEMİŞ"

        Sözlerinin devamında İsa Aras Mersinli’nin saldırı yapacağını önceden arkadaşlarına söylediğini belirterek, "Hatta arkadaşı vardı 2 tane bizim sınıftan konuştuğu. Onlara demiş böyle şeyler yapacağım diye. ‘Sınıfa, okula silahla saldıracağım’ gibi bir şeyler demiş. Onlar da gülmüş, dalga geçiyor sanmış. Saldırıdan birkaç gün önce falan söylemiş, öyle biliyorum, bana öyle dediler.” dedi.

        "KENDİ KAFASINDA KURUYORDU"

        İsa Aras Mersinli’nin böyle bir saldırı yapacağını beklemediğini belirten G.İ., “Eski müdür yardımcısı her girdiğinde arardı herhalde çantasını. Benim bildiğim babası da şey yapmış ‘Benim çocuğumun psikolojisi ile oynuyor, kimseninkini aramıyor, oğlumun çantasını arıyor’ diye.

        Bizimle konuşmazdı. ‘Seni Ejder Hoca çağırıyor.’ bizim tek muhattabımız buydu. Arkadaş çevresi çok yoktu, iki tane biliyorum bizim sınıftan. Böyle bir şey yapacağını beklemiyordum. Derste mesela uyuyor ya, uyandığında semboller çiziyordu kağıda değişik değişik. Sıra düzenini çizmiş.

        Bana mesela 5 numara vermiş. Birkaç kişiyi yazmış, ünlem işareti koymuş. Bize verdiği numaraları oraya yazmış. Sonra 20 numara olana kuru kafa çizmiş. Sadece bir kişi, bir tane çocuğa saldırmayı planlamış.

        Şizofren gibi bir şeydi, kendi kafasında kuruyordu. Korkaktı. Bizde mesela koca koca çocuklar var. Zaten böyle sıkıntıları olan çocuklar kendinden aşağı gördüklerine saldırır” diye konuştu.

