Futbol kulübü FC Basel'den Kanye West konserine iptal kararı

Kanye West'in İngiltere'de yasaklanan konserinin ardından Fransa'da da iptal seslerinin yükselmesi, son olmadı. Amerikalı rap şarkıcısına Polonya ve İsviçre'den de engelleme geldi.

Geçmişteki Yahudi karşıtı açıklamaları nedeniyle ortaya çıkan tartışmalar üzerine, giderek artan sayıda Avrupa ülkesi Amerikalı rapçinin performanslarını durdurdu veya erteledi.

"DEĞERLERİMİZ GEREĞİ İZİN VEREMEYİZ"

İsviçre futbol kulübü FC Basel, St. Jakob-Park Stadyumu'nda düzenlenmesi planan konser ve etkinliklerden sorumlu olduğu için, West'in haziran ayında stadyumda konser verme talebini reddettiğini duyurdu. Kulüp sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada, "Değerlerimiz gereği, söz konusu sanatçıya bir platform sağlayamayız" dedi.

Önceki gün Polonya Kültür Bakanlığı'nın West'in ülkede konser vermesini yasaklama girişiminde bulunduğunu açıklamasının ardından, Polonya'nın Çorzów kentindeki Silezya Stadyumu da West'in 19 Haziran'da yapılması planlanan konserini iptal edeceğini duyurdu.

"NAZİZMİ DESTEKLEMESİ POLONYA'NIN DEĞERLERİYLE ÇELİŞKİ"

Stadyumun internet sitesinde yayınlanan basın açıklamasında, mekan direktörü Adam Strzyzewski, “Kanye West'in 19 Haziran 2026'da Superauto.pl Silezya Stadyumu'nda yapılması planlanan konseri, resmi ve yasal nedenlerden dolayı gerçekleşmeyecektir” ifadesini kullandı.

Polonya Kültür Bakanı Marta Cienkowska daha önce West'in Nazizmi desteklemesinin Polonya'nın değerleriyle açık bir çelişki olduğunu söylemiş ve West'i açıkça Hitler'i sevdiğini ilan eden, Nazi ideolojisini destekleyen ve gamalı haçlı tişörtler satarak para kazanan bir sanatçı olarak kınamıştı.

Cienkowska sosyal medyada, "Holokost tarihinin damgasını vurduğu bir ülkede, bunun sadece bir eğlence olduğunu iddia edemeyiz" demişti. Varşova'nın istenmeyen kişilerin girişini engelleme imkanına sahip olduğunu ve gerekirse bu imkanlara başvuracağını da belirtmişti.

İNGİLTERE'DE İPTAL, FRANSA'DA ERTELEME

Polonya ve FC Basel'in kararları, 48 yaşındaki rapçinin, Fransız yetkililerin itirazları üzerine Marsilya kentindeki konserini ertelemesinden birkaç gün sonra geldi.

Bu ayın başında, İngiltere, West'in Londra'daki Wireless Festivali'nde sahne almak üzere oraya seyahat etmesini engellemiş ve West'in temmuz ayında üç gece boyunca performans sergileyeceği festivalin tamamen iptal edilmesine yol açmıştı.

TÜRKİYE KONSERİ MAYISTA

West'in açıkladığı Avrupa turnesinin kalan durakları artık Türkiye, Hollanda, İtalya, Madrid ve Portekiz oldu. West, 30 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda konser verecek.

West daha önce "Nazileri seviyorum" demiş, Adolf Hitler'e hayranlığını dile getirmiş, internet sitesinde gamalı haçlı tişörtler satmış ve geçen yıl birçok yayın platformu tarafından yasaklanan 'Heil Hitler' adlı bir şarkı çıkarmıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Ocak ayında Wall Street Journal'da tam sayfa bir ilan vererek, "Ben Nazi ya da Yahudi düşmanı değilim. Yahudi halkını seviyorum" diyerek sözlerinden dolayı özür dileyen West, Yahudi karşıtı davranışlarını bipolar bozukluğunun tetiklediği bir mani atağına bağlamıştı.

Bu, West'in ilk özür dilemesi değildi. 24 Grammy ödüllü rapçi, 2023'te İbranice bir açıklama yayınlayarak Yahudi halkından af dilemişti, ancak 2025'te bu açıklamasından geri adım atarak kendisini Nazi ilan etmişti.