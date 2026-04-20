        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı | İstanbul haberleri | Son dakika haberleri

        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!

        İstanbul'da, 31 yaşındaki Emre Kaya, sabah saatlerinde nefes darlığı şikayetiyle 112'yi aradıktan kısa bir süre sonra sokakta yere yığıldı. Nabzının durması üzerine Kaya'nın akılllı saatinin acil durum özelliği sayesinde 112'yi otomatik olarak aradığı, çağrı sırasında konum bilgisinin de ekiplere iletildiği öğrenildi. Sağlık ekipleri Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya'nın ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü ihtimali üzerinde durulurken, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yoldan geçen bir kişinin Kaya'yı fark etmesine rağmen sokaktan uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:23 Güncelleme:
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!

        İstanbul'da olay Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde 3 Kasım Pazartesi günü saat 07.11 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde yatan bir kişi olduğu yönündeki ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre ekiplerin ilk kontrollerinde Emre Kaya’nın (31) başını çarpmış halde yerde hareketsiz yattığı belirlendi. Kaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

        AKILLI SAATİ 112’Yİ OTOMATİK ARADI

        Yapılan incelemede, Kaya’nın saat 07.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak nefes darlığı yaşadığını bildirdiği, ardından nabzının durması üzerine kolundaki akıllı saatin acil durum özelliğiyle 112’yi otomatik olarak aradığı tespit edildi. Çağrı sırasında konum bilgilerinin sistem üzerinden ekiplere iletildiği de öğrenildi.

        KALP KRİZİ İHTİMALİ

        İlk belirlemelere göre Kaya’nın aniden rahatsızlık geçirerek yere yığıldığı, bu sırada başını yere vurduğu ve kısa sürede hayatını kaybettiği değerlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde ölümün kalp krizi sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        YARDIM ETMEK YERİNE YÜRÜYÜP GİTTİ

        Diğer yandan olay anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Kaya’nın önce oturduğu merdivenden kalktığı ardından sokağa doğru birkaç adım attığı anlar görülüyor.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Bir süre sonra park halinde bulunan otomobile tutunan Kaya, aniden yüzüstü yere düşüyor. Görüntülerde olay sırasında yolda yürüyen bir kişinin Kaya’yı fark ettiği, ne olduğunu anlamak için bir süre duraksadığı, daha sonra yürümeye devam edip sokaktan uzaklaştığı anlar da yer alıyor.

