        Okullarda yeni önlemler gündemde! Bakan Tekin: Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz

        Bakan Tekin: Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Evlatlarımızın huzurunu inşa etmek, çocuklarımızın gözlerinde parıldayan o ışığı korumak Bakanlık olarak sorumluluğumuzdur. Bilinmelidir ki evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:55 Güncelleme:
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Evlatlarımızın huzurunu sükunetle inşa etmek, çocuklarımızın gözlerinde parıldayan o ışığı korumak Bakanlık olarak sorumluluğumuzdur. Bilinmelidir ki evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

        "EN KÜÇÜK BİR TAVİZE İZİN VERMEYECEĞİZ"

        Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, herkesi üzüntüye boğan elim hadiselerin ardından haftanın ilk gününde okullarda olduklarını belirtti.

        Eğitim ailesi olarak şimdi kendilerine düşenin, toprağa umudun tohumlarını yeniden ekmek olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti: "Evlatlarımızın huzurunu sükunetle inşa etmek, çocuklarımızın gözlerinde parıldayan o ışığı korumak Bakanlık olarak sorumluluğumuzdur. Bilinmelidir ki evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızın insani değerlerini, devletimizle ve bu aziz milletle olan güçlü bağlarını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu inanç ve gayretle, Türkiye'nin milli birliğinin ve beraberliğinin her daim korunması için el birliğiyle, dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitimin yükünü omuzlayan, şefkati ve özverisiyle yarınlarımız için yorulmak nedir bilmeden çalışan kıymetli öğretmenlerimizin emeği ülkemizin geleceğidir.

        "MESLEKTAŞLARIMIZA, VELİLERİMİZE VE SENDİKALARA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

        Bu sabah ellerinde ay yıldızlı bayraklarımızla okullarımızı bir kenetlenme alanına çeviren meslektaşlarımıza, velilerimize ve sendikalara şükranlarımı sunuyorum. Şanlı bayrağımızın gölgesi, birliğimizin, beraberliğimizin ve evlatlarımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızın en büyük nişanesidir. Hepimizi derinden üzen bu elim hadiselerde kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, hadiselerden etkilenen değerli vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, bilhassa sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her şeyin en iyisine layık olan evlatlarımıza ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize hayırlı haftalar diliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Lösemide yeni tedavi: CAR-T

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: İlk hastaların çoğunda olumlu sonuç aldık

        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Hollywood'un en yüksek ücretini alacak
        Hollywood'un en yüksek ücretini alacak
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri