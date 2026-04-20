        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!

        Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin baro başkanına bırakılan isimsiz not ortaya çıktı. Notta, "Gülistan Doku'nun Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 17:53
        Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin’in evinin kapısına 26 Ocak'ta bırakılan notta, “Gülistan Doku’nun Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı” ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

        ANKA'da yer alan habere göre Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada önemli bir delilin 27 Ocak'ta dosyaya girdiği öğrenildi.

        Buna göre dönemin Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin’in şehirde bulunan evinin kapısına 26 Ocak 2026 akşamı bir not bırakıldı. Notta “Gülistan Doku’nun Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı” ifadeleri yazıldı.

        Çetin, notu ertesi gün Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına iletti ve not Gülistan Doku soruşturma dosyasına eklendi.

        MUSTAFA TÜRKAY SONEL İDDİALARI REDDETMİŞTİ

        Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in jandarmada, "Ben Gülistan Doku’yu şahsen tanımam. Herhangi bir yerde görüşmedim. Hiçbir şekilde iletişim olmadı. Sadece kaybından sonra herkes gibi ben de basından duyduğum kadarıyla tanıdım" şeklinde ifade verdiği öğrenilmişti.

