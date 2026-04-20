Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama | Dış Haberler

        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hürmüz Boğazı'nın olağan seyrüsefere açık olması gerektiğini belirtti. Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 18:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışma nedeniyle gemi trafiğinin büyük ölçüde kesildiği Hürmüz Boğazı'nın olağan seyrüsefere açık olması gerektiğini belirtti.

        Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

        Hürmüz Boğazı'nın açık olmasının bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun ortak menfaati olduğunu ifade eden Şi, uluslararası deniz yolunun olağan seyrüsefere açık olması gerektiğinin altını çizdi.

        Şi, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki duruma ilişkin, Çin'in, acil ve kapsamlı bir ateşkesi savunduğunu, anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik araçlarla çözümüne bağlı kalarak barışı tesis etmeye yönelik tüm çabaları desteklediğini vurguladı.

        Çin lideri, ülkesinin, bölgedeki ülkelerin iyi komşuluk, kalkınma, güvenlik ve işbirliğine dayalı ortak bir yuva inşa etmesini, kaderlerini ve geleceklerini ellerine alarak bölgede kalıcı barışı ve istikrarı tesis etmesini desteklediğini bildirdi.

        Veliaht Prens Bin Selman da Orta Doğu'daki savaşın Körfez ülkelerinin güvenliğine zarar verdiğini ve küresel enerji tedariki ile ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirterek, Suudi Arabistan'ın çatışma ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu ve gerilimin tırmanmasından kaçınılmasını umduğunu dile getirdi.

        Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği savaş nedeniyle kesilmişti

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan çatışma nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

        Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ın hidrokarbon kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştıran Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

        Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

        Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler, halihazırda küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

