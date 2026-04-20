"Onlar İran'ın teslim olmasını istiyor"

Kamyonette 1021 tabanca ele geçirildi

İstanbul'da silah sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine takibe alınan kamyonete operasyon düzenlendi. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kamyonette yapılan aramada, 1021 tabanca, 632 tabanca gövdesi, 632 tabanca üst kapağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)