Dursun Özbek: 26. şampiyonluk da inşallah hep beraber gelecek!

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD), 25. yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan belgesel filmin galası düzenlendi.

İstanbul'da bir AVM'de düzenlenen gala gecesine, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetim kurulu üyeleri ve GSYİAD üyeleri katıldı. Burada bir konuşma yapan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "GSYİAD'ın Galatasaray Spor Kulübü ile olan ilişkisinin, bağlılığının kelimelerle ifade edilmesi mümkün değil. Başkanlık yaptığım süre içinde her zaman yönetimin yanında yer aldılar. Her zaman Galatasaray'ın dertleriyle dertlendiler, her zaman Galatasaray'a daha fazla ne yapabilirizin peşinde koştular. Onun için GSYİAD'ın bütün üyelerine, Galatasaray'a verdikleri destekten dolayı da büyük bir teşekkür gönderiyorum. İyi ki varlar. Yönetimde olduğum zamanlarda, başkanlık yaptığım dönemlerde her zaman GSYİAD ile beraber çözüm arayışında olduk. Her zaman GSYİAD'ın desteğini yakınımızda en kuvvetli şekilde hissettik. Dolayısıyla buradaki üye kardeşlerimin, iş adamı, iş insanlarının, yöneticilerinin hepsinin ellerine sağlık diyorum" cümlelerine yer verdi.

"GALATASARAY GEÇMİŞTEN GELEN PROJELERLE BÜYÜMEK YOLUNDADIR"

Galatasaray'ın, GSYİAD gibi paydaşlarının ve destekçilerinin olmasının çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Özbek, "Zor dönemlerden geçiyoruz. Neyle uğraştığımızı, neyle karşılaştığımızı anlatmaya gerek yok, hepimiz fiilen içinde yaşıyoruz. Burada bizi kuvvetli kılan tek bir şey var: camianın birlikte olması ve oluşturduğumuz sevgi ikliminin, birbirimizi sevmenin devam etmesi. Bütün projelerimizde, yaptığımız her işte bunun faydasını görüyoruz. Galatasaray, özellikle bu sene ve geçtiğimiz senelerde de geçmişten gelen projelerle büyümek yolundadır. Bu yolda çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir" dedi.

"GALATASARAY'IN BÜYÜYEREK YOLUNA DEVAM ETMESİ, BİRLİKTELİĞİMİZİN VE BERABERLİĞİMİZİN BİR ESERİDİR"

23 Nisan'da RAMS Park'ta güzel bir etkinlik yapacaklarını söyleyen Dursun Özbek, "23 Nisan'ı stadımızda çocuklarımızla beraber kutlayacağız. Aynı zamanda da bir temel atma törenimiz var. Bu törene hepiniz davetlisiniz. Çünkü bu yaptığımız proje, Aslantepe Vadisi projesi, Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılını şekillendirecek projelerden bir tanesi. Basketbol salonumuz, voleybol salonumuz, salon sporlarına hizmet edecek muhtelif salonlar, yüzme havuzumuz; yani bütün amatör sporlarımızı bir çatı altında topluyoruz. Onun için önümüzdeki 3 yılı alacak bu proje, sizlerin de desteğiyle daha kısa sürede bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray'ın büyüyerek yoluna devam etmesi, Galatasaray'ın artık Türkiye'nin sınırlarını aşan global bir marka olma özelliğini daha da yukarılara taşıması gerçekten birlikteliğimizin ve beraberliğimizin bir eseridir. Hiç eksilmeden, hiç kuvvetten düşmeden bu yolda ilerlemeye hep beraber devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü biliyorsunuz bizde yukarı çıkanı aşağı çekmek gibi bir şey var, bir usul var, bir tarz var. Ama hiç bundan etkilenmeden, hiç bunu dikkate almadan hep beraber bu işaret ettiğimiz, koyduğumuz yolda yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

"26. ŞAMPİYONLUK DA İNŞALLAH HEP BERABER GELECEK"

GSYİAD'ın 25 yılda çok önemli bir yere geldiğini aktaran Dursun Özbek, "25. yıl da anlamlı bir yıl aslında Galatasaray'ın şampiyonluk sayısında. Demek ki GSYİAD'ın her yılı için Galatasaray'ın bir şampiyonluğu var. Sırada ne var şimdi? 2026 yılındayız, 26. şampiyonluk da inşallah hep beraber gelecek. Bu hazırlanan güzel filmi beraber izleyeceğiz. Gerçekten filmin içeriğini biraz biliyorum, GSYİAD'ın 25 yıldır nereden nereye geldiğini Murat kardeşim de çok güzel ifade etti zaten; bir başarı öyküsü. İnşallah yüzyıllar boyunca devam edecek, Galatasaray'a desteğine devam edecek ve birlik beraberliğimizin bir simgesi olarak her zaman bizlere hizmet edecektir" ifadelerini kullandı.

SANCAKTAR: BU ESER ARACILIĞIYLA GELECEK NESİLLERE GÜÇLÜ BİR BAŞARI HİKAYESİ BIRAKMIŞ OLACAĞIZ

Çeyrek asırlık yolculuğu hep birlikte kutlamak için bir araya geldiklerini belirten 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Başkanı Murat Sancaktar ise, "Hepimizin bir parçası olduğu bu büyük tarihe birlikte tanıklık edecek olmak bizler için çok büyük bir gurur. İşte bu duyguyla sizler için çok özel bir belgesel hazırladık. Bu çalışmaya kulüp başkanlarımız, hocalarımız, dernek başkanlarımız, müdürümüz, sporcularımız, basın mensuplarımız ve değerli isimlerimiz çok kıymetli katkılarda bulundular. Kulübümüze ve derneğimize emek vermiş pek çok saygın ismin Galatasaray ve GSYİAD'a dair anılarını, duygularını ve sevdalarını dinleyeceğiz. Bu eser aracılığıyla gelecek nesillere güçlü bir başarı hikayesi bırakmış olacağız. Aynı zamanda istenildiğinde nerelerden nerelere gelinebileceğine hep birlikte bir kez daha şahit olacağız. Bu mirası Galatasaray sevdalılarıyla paylaşmak en büyük arzumuzdur. Bizim için son derece kıymetli olan bu çalışma ile gümüş yılımıza da anlamlı bir şekilde taçlandırmış olduk" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDE DAHA YÜRÜYECEK ÇOK YOL, BİRLİKTE YAZILACAK ÇOK BAŞARI VAR"

Belgeselde emeği geçenlere teşekkür eden Murat Sancaktar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Biz 25 yıl boyunca sadece organizasyon yapmadık, sadece toplantılar düzenlemedik, sadece katkı sunmadık. Aynı zamanda bir kültür inşa ettik. Galatasaray söz konusu olduğunda aynı duyguda buluşan insanların neler başarabileceğini gösterdik. Ve bugün geldiğimiz noktada şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz: GSYİAD, Galatasaray'ın yanında duran bir destek gücü olmanın ötesine geçmiş, Galatasaray'a güven veren, camiasına moral veren ve örnek olan güçlü bir kuruma dönüşmüştür. Ama en önemlisi şudur; biz hala ilk günkü heyecanla buradayız. Aynı sevdayla, aynı amaçla, aynı bağlılıkla. Bu belgesel neler yaşadığımızı, hangi anlara tanıklık ettiğimizi, hangi gururları paylaştığımızı hatırlatacak ve bize şunu da söyleyecek: önümüzde daha yürüyecek çok yol, gerçekleştirecek çok hedef ve birlikte yazılacak çok başarı var. Yan yana, omuz omuza 25 yıldır birlikte. Nice çeyrek asırlara, yarım yüzyıllara, yüzyıllara... İyi ki varsın GSYİAD, yaşasın Galatasaray."

Konuşmaların ardından 1905 GSYİAD 25. Yıl Belgeseli'nin gösterimi gerçekleşti.