Serdal Adalı'dan HT Spor'a özel açıklamalar: TFF, MHK, transfer, kiralık oyuncular!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, HT Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Adalı yaptığı açıklamalarda transfer politikası, kadro planlaması ve hakem tartışmalarına değindi. Beşiktaş Başkanı en az 5 kaliteli transfer hedeflediklerini belirtirken bazı kiralık oyuncuların durumunun belirsiz olduğunu söyledi. Kadroda eksik bölgeler için takviye planladıklarını vurgulayan başkan, özellikle sol kanat ve kaleci transferine dikkat çekti. Ayrıca hakem hataları nedeniyle ciddi puan kaybı yaşadıklarını savunan Adalı, MHK yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

İşte Adalı'nın HT Spor'a özel açıklamaları:

"ARROYO ÜSTÜN YETENEK AMA UYMADI"

"Başkan oldum, üç gün sonra transfer dönemi başladı. O transfer döneminde kiralık almayı ben de bilirdim. 4,5 milyon euro limit vardı, zar zor 6 milyon euroya çıktık. Onu seçmedik, iki tane genç aldık. Parasını sponsorluklardan aldık, UEFA kuralları gereği söyleyemiyoruz ama aldık. Beşiktaş'a maliyeti olmadı. Çocuklar olmadı... Keny Arroyo üstün yetenek ama uyum sürecini atlatamadı. Bizim de hatamız olabilir."

🦅 Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, HT Spor’da!



🎙️ Serdal Adalı: Beşiktaş’ın transfer yapma limiti 4.5 milyon euroydu, işte zar zor 6’lara, 6.5’lara çıktık. Ben de bilirdim, götürüp o 5-6 milyon euroyu üç tane kiralık oyuncuya verip getirmeyi. Onu seçmedik. Dedik ki biz… pic.twitter.com/bT5oXfspF8 — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"MUÇİ VE SEMİH'İN OPSİYONLARINI İNŞALLAH KULLANMAZLAR"

"Yurt dışına kiralık gönderdiğimiz oyuncuların bazıları ile yollar ayrılacak. Muçi'nin satın alma opsiyonu 10 Mayıs'ta bitiyor. Semih'inki de haziran ayının başı olması lazım. Kullanırlarsa yapacak bir şey yok. İnşallah ikisini de kullanmazlar. Çünkü o paralara yerini dolduracak oyuncu almam çok zor. İndirim konuşmadık."

💥 "Semih ve Muçi'nin opsiyonunu umarım kullanmazlar!"



🎙️ Serdal Adalı: Muçi'nin satın alma opsiyonu 10 Mayıs'ta bitiyor. Semih'inki de haziran ayının başı olması lazım. Kullanırlarsa yapacak bir şey yok. İnşallah ikisini de kullanmazlar. Çünkü o paralara yerini dolduracak… pic.twitter.com/hnge098Afi — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"EL BILAL TOURE BENİM DE HOCANIN DA İSTEDİĞİ BİR FUTBOLCU"

"Bilal Touré, geçtiğimiz transfer sezonunda en fazla uğraştığım, emek verdiğim ve en fazla para verdiğimiz kiralık oyunculardan biri. Çok isteyerek aldık. Bana göre hem yaşı, futbolu ve karakteri itibarıyla Beşiktaş’a gerekli bir futbolcu. Bir takım sakatlıklar yaşadı, biraz geride kaldı. Onunla da sohbet ediyoruz. Düzgün bir çocuk. “Ben kalmak istiyorum” dedi. Hedefimiz kupayı almak. Ondan sonra da gidip kulübünün başkanlarıyla görüşeceğim. Biraz sıkıntılı başkanları var. Devre arasında da sohbet oldu. “Görüşelim, bu işi bitirelim” dedik. Devre arasında da “Gelecek mi, kalacak mı?” konusu vardı. Tesadüf mü bilmiyorum, 1-2 hafta sonra sakatlandı. Benim de, hocanın da istediği bir futbolcu. Başkanları ile tanıdık arkadaşlarımız çıktı, hallederiz diye konuştuk. Her transfer zor. Kalmasını arzu ediyoruz."

🦅 "Bilal Touré, benim de, hocanın da istediği bir futbolcu"



🎙️ Serdal Adalı: Bilal Touré, geçtiğimiz transfer sezonunda en fazla uğraştığım, emek verdiğim ve en fazla para verdiğimiz kiralık oyunculardan biri. Çok isteyerek aldık. Bana göre hem yaşı, futbolu ve karakteri… pic.twitter.com/dwa5Eyc72O — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"QUARESMA'DAN SONRA"

"Sol kanat problemi var! Ricardo Quaresma'dan sonra gelen, gelecek kanat oyuncusunu ben de dahil, istediğimiz düzeyde görmüyoruz! Ama yok! Alacağız sol kanat... Sol bek eksiğimiz var. Kampa yetişti, yetişmedi baskısı yapmasınlar kimseye. Önümüzde Dünya Kupası var. Biz oynayan başarılı oyuncuları almak istedik. Yine öyle olacak. Emmanuel Agbadu yanına stoper alabiliriz. Orayı yedeklememiz lazım. Vedalaşma olursa, kiralık oyunculardan olur. Bonservisini aldığımız ama beğenmediğimiz bir oyuncu yok."

🎙️ Serdal Adalı: Mevkiler aşağı yukarı belli; bir sol kanat eksiğimiz var, bir de sol bek eksiğimiz var.



"KİMSE SEZON ÖNCESİ KAMPA YETİŞTİ, YETİŞMEDİ DEMESİN"

"Önümüzde bir Dünya Kupası var. Kimse sezon öncesi kampa yetişti, yetişmedi demesin. Çünkü bizim transfer etmek istediğimiz oyuncuların hepsi oynayan, kendi takımlarında başarılı oyuncular."

🎙️ Serdal Adalı: Önümüzde bir Dünya Kupası var. Kimse sezon öncesi kampa yetişti, yetişmedi demesin. Çünkü bizim transfer etmek istediğimiz oyuncuların hepsi oynayan, kendi takımlarında başarılı oyuncular.



"ORKUN KÖKÇÜ BU KONUDA BİRAZ "ÇATLAK"

"Vedalaşma durumu olursa, kiralıklar içinden gidecek futbolcular olacak. Onun haricinde bonservisini aldığımız ve kimsenin beğenmediği bir futbolcumuz yok. Ben çok Beşiktaşlı gördüm. Orkun Kökçü bu konuda biraz “çatlak”; Beşiktaş ile kalkıp Beşiktaş ile yatan bir kaptanımız var. Orkun, Beşiktaş’ta şampiyonluk görmeden ben “Git” desem gitmez. Pazarlığa kapalı bir futbolcu. Telefonda, “Beşiktaş’tan başka nereye geleceğim?” dedi ve geldi. Önünde çok büyük fırsatlar vardı. Babası, bizden başka gelen teklifleri gösterdi: Avrupa, Suudi Arabistan… Gitmedi ama çocuk."

🦅 "Orkun, bu konuda birazcık "çatlak" Beşiktaş'la kalkıp Beşiktaş'la yatan bir kaptanımız var"



🎙️ Serdal Adalı: Vedalaşma durumu olursa, kiralıklar içinden gidecek futbolcular olacak. Onun haricinde bonservisini aldığımız ve kimsenin beğenmediği bir futbolcumuz yok.



Ben çok… pic.twitter.com/ApoJdUamWw — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"EN AZ 5 KALİTELİ TRANSFER YAPACAĞIZ"

"En az 5 tane daha kaliteli transfer yapacağız. Orta sahaya olacak. Gedson Fernandes, Rusya'da mutlu. Futbol direktörleri ile arada konuşuyoruz ve mutlu. Ama bilmiyorum, her hafta gündeme geliyor. Çocuk orada futbolcunu oynuyor ve mutlu. Gedson'u takip ediyorum, acaba bilmediğim bir şey, mutsuzluğu mu var diye... Takımında Türk hoca da var, soruyorum. Mutlu olduğu söyleniyor."

🎙️ Serdal Adalı: En az 5 tane daha çok kaliteli transfer yapacağız.



"YENİ KALECİ PLANIMIZ VAR"

"Ersin Destanoğlu ile henüz görüşmedik. İkinci yarı performansından memnunum. Kötü oynadığında çok eleştirildi. Bu çocuğun önünü kapattım! Vicdan yapıyorum! Devre arası gitmesine izin vermedim, o da kaldı. Çok eleştiriler oldu ona yönelik. Ondan önce de çok teklifler gelmiş, gitmeyeceğini söylemişler ve yine kalmış. Takımın en düşük maaş alanlarından biri. Bu sefer kal demeyeceğim, kalmak isterse yarın sözleşme imalarız. Ancak bir tane kaleci alacağız. Devre arası 17 tane kaleci ile görüşmedik. 15'i ile siz kafanızda görüştünüz. 3 kaleci ile görüştük ama olmadı. Kısmet de olmadı. Sergen Hoca da bu ekiple idare edebileceğini söyledi. Ben de başkan olarak risk almak istemedim. Allah esirgesin, Ersin'e bir şey olsa kalecimiz olmayacak mı? Rakiplerde görüyoruz, 'Hocamız istemedi, almadık' deniyor. Devis Vazquez'i Roma'dan aldık. Yeni sene için kaleci planımız var."

🎙️ Serdal Adalı: Ersin ile henüz oturup konuşmadık. Son ikinci devredeki performansından da gayet memnunum. Ama bir kaleci almayı düşünüyoruz. Yani Ersin kalsa da almayı düşünüyoruz.



"SERGEN HOCA KİMİ İSTEDİYSE ALDIK"

"Sergen Hoca kimi istediyse aldık, her halde memnundur durumda. Hoca ile abi-kardeş ilişkimiz var. Başkan-teknik direktör ilişkimiz yok. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kardeşini kaybetti, üzücü süreç geçirdi. İnşallah başarılı olur... Onun başarılı olması, bizim başarılı olmamız. İstediğimiz transferleri yaparsak, Allah'ın izniyle şampiyonluğa oynarız. Ciddi ve tek hedefe odaklanmış şekilde sezona başlamak istiyoruz."

🎙️ Serdal Adalı: Devre arasında yapılan transferlerde Sergen Yalçın kimi istediyse onu alıp geldik.



"3 İSİM İÇİN KARAR VERMEDİK"

" Jota Silva, Cengiz Ünder ve Kristjan Asllani’nin bonservisleri konusunda henüz bir karar yok. Ancak şunu söyleyeyim: Sahada kendini vermeyen futbolcuyu, bedava bile olsa Beşiktaş JK’a almam! Dünkü maç hayal kırıklığı oldu. Yine eskisi gibi vurdumduymaz bir hava gördüm gibi… Perşembe günü kupa maçı var, kafada o maç var. Ümraniye’de motive eksikliğini sezer gibi oldum maç öncesi. Gereken yapıldı ama olmadı. Çok üzüldüm. Geçen seneki kadro olsa, bir savunman olurdu ama ikinci yarıdaki oyun ve sahadaki futbolcu kardeşlerimin duruşunu beğenmedim. Onu da kendilerine de söyleyeceğim."

🦅 Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, HT Spor’da!



🎙️ Serdal Adalı: Jota Silva, Cengiz Ünder ve Kristjan Asllani’nin bonservisleri konusunda henüz bir karar yok. Ancak şunu söyleyeyim: Sahada kendini vermeyen futbolcuyu, bedava bile olsa Beşiktaş JK’a almam!



Dünkü maç hayal… pic.twitter.com/fAh86RN3W2 — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"TRANSFER KONUSUNDA BİZE İNANSINLAR, GÜVENSİNLER"

"Dünya Kupası’na bizden 4-5 oyuncu gidecek. Eminim ki turnuva devam ederken teklifler gelecek. Görüşmem bile! Sergen Yalçın ve Serkan Reçber’in üzerinde çalıştığı isimlerin %60-70’i Dünya Kupası’nda oynayacak futbolcular. “Bunları kampa kadar yetiştiririm” diyen yalan söyler. İnsanlara da hayal kurdurmanın manası yok. Hiç kimse acele etmeyecek ama transfer konusunda da bize bir inansınlar, güvensinler ya! Yetiştiremeyeceğimiz bir transfer olmaz ya! Kimi istiyorsak gideriz, son günde olsa alır geliriz! Acele etmeyeceğiz, yetiştireceğiz diye de Beşiktaş’ın parasını sokağa atmam, attırmam da!"

🦅 "Transfer konusunda da bize bir inansınlar, güvensinler ya!"



🎙️ Serdal Adalı: Dünya Kupası’na bizden 4-5 oyuncu gidecek. Eminim ki turnuva devam ederken teklifler gelecek. Görüşmem bile!



Sergen Yalçın ve Serkan Reçber’in üzerinde çalıştığı isimlerin %60-70’i Dünya Kupası’nda… pic.twitter.com/suToka3SPg — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"EN AZ 20 PUANIMIZ HAKEM HATALARINDAN GİTTİ!"

"Ben bunun çalışmasını yaptırdım; en az 20 puanımız hakem hatalarından dolayı gitti. TFF’ye bunları gösterdik ve 'haklısınız' dediler. İsteyenle, Beşiktaş’ın 20 puanı nerede kaybettiğini, hangi maçlarda kaybettiğini tek tek oturup anlatırım. 2 puan yanılırım; yani 18 olur ama 17 olmaz. O kadar iddialıyım."

🎙️ Serdal Adalı: Ben bunun çalışmasını yaptırdım; en az 20 puanımız hakem hatalarından dolayı gitti. TFF’ye bunları gösterdik ve 'haklısınız' dediler. İsteyenle, Beşiktaş’ın 20 puanı nerede kaybettiğini, hangi maçlarda kaybettiğini tek tek oturup anlatırım. 2 puan yanılırım; yani… pic.twitter.com/SEYechQNLu — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"BU MHK BAŞKANI VE YARDIMCISI İLE OLMAZ!"

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun her zaman destekçileri oldum ama Merkez Hakem Kurulu konusunda aynı fikirde değiliz. Ne zaman sıkıntı yaşasak, hep haklı olduğumuzu söylediler. Hiç haksız olduğumuzu söylemediler. Hakem hata yapabilir ama tüm dünyada uygulanan VAR düzgün çalışmazsa ve oraya hâkim olamazsanız, bunlar olur. Maçlardan sonra çizgiyi tartışıyoruz; ayağa bastı mı falan… MHK Başkanı yeni bir laf uydurdu: ‘Border’ falan… Geçecekler onları! eşiktaş aleyhine VAR’da karar alınıyor, ertesi hafta başka takımın maçında ‘Border sınırında, VAR müdahale etmedi’ oluyor. u MHK Başkanı ve yardımcısı ile olmaz! Samsunspor maçının hakemi Gürcan Hasova hata yaptı ama güzel maç yönetti. Sonuca etki etmedi. Genç hakemler olsun, bunu destekliyoruz. enç hakemler olsun ama kafasını çeviren hakem de var! Portekizli eğitmenler var ama Dünya Kupası’nda bir tane Türk hakem yok! Koyarım kapının önüne!"

🎙️ Serdal Adalı: Türkiye Futbol Federasyonu’nun her zaman destekçileri oldum ama Merkez Hakem Kurulu konusunda aynı fikirde değiliz. Ne zaman sıkıntı yaşasak, hep haklı olduğumuzu söylediler. Hiç haksız olduğumuzu söylemediler. Hakem hata yapabilir ama tüm dünyada uygulanan VAR… pic.twitter.com/IgEho7ZL1a — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"MHK'NIN İÇİNDE KÖTÜ NİYETLİ OLAN ÇOK"

"MHK’nın içinde kötü niyetli olan çok. Yine lafımı söyleyeceğim, isteyen istediği cezayı verir: Bu MHK Başkanı ve yardımcısıyla Türk futbolu bir adım ileriye gitmez. Bu kadar şikayetten sonra federasyon başkanımızın ve yönetim kurulunun buna bir hal çaresi bulacağını tahmin ediyorum. Ama önümüzdeki sezon bu MHK ile gitmez; yani bunu herkes bilsin."