        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple'ın CEO'su Tim Cook görevden ayrılıyor

        Apple, Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un 1 Eylül 2026 itibarıyla şirketin yönetim kurulu başkanı olacağını, yerine de şirkette Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan John Ternus'un geçeceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 01:10
        Apple'ın CEO'su Tim Cook'un 1 Eylül 2026'da görevden ayrılacağı açıklandı. Apple'ın internet sitesinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, 1 Eylül 2026 itibarıyla Tim Cook'un yaklaşık 15 yıldır yürüttüğü görevinden ayrılacağı ve yönetim kurulu başkanı olacağı, yerine de Apple'da Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus'un CEO'luk görevine getirileceği ifade edildi.

        Bu geçişin uzun süredir planlandığı aktarılan açıklamada, Cook'un bu süreçte dünya çapındaki politika yapıcılarla iletişim kurmak da dahil olmak üzere şirketin bazı yönlerine yardımcı olacağı belirtildi.

        Cook'un 1998'de şirkete katıldığı, 2011'de CEO olduğu ve görev süresi boyunca yeni ürün kategorilerinin yanı sıra şirketin sağladığı birçok hizmetin hayata geçirilmesini denetlediği aktarıldı.

        John Ternus

        Açıklamada, Ternus'un 2001'de Apple'ın ürün tasarım ekibine katıldığı, 2013'te Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı olduğu ve 2021'de üst yönetim ekibine girdiği, şirkete ait birçok ürünün geliştirilmesinde rol oynadığı aktarıldı.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

