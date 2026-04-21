        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha: Çalışma Bakanı Chavez-DeRemer istifa etti | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha: Çalışma Bakanı Chavez-DeRemer istifa etti

        ABD Çalışma Bakanı Chavez-DeRemer, hakkında bir süredir devam eden usulsüzlük iddialarının ardından görevden ayrıldığını duyurdu. Chavez-DeRemer, Trump'ın ikinci döneminde görevden ayrılan üçüncü kabine üyesi oldu. Daha önce İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile Adalet Bakanı Pam Bondi görevlerinden ayrılmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 08:35 Güncelleme:
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha

        ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde bir süredir devam eden görevden ayrılmalara yenisi eklendi. ABD Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer'in, özel sektörde başka bir pozisyon için görevden ayrılacağını duyurdu.

        Beyaz Saray İletişim Direktörü Cheung, Çalışma Bakanı Chavez-DeRemer'in özel sektörde bir pozisyon almak üzere görevden ayrılacağını belirterek, Keith Sonderling'in Çalışma Bakan Vekili olarak görevi üstleneceğini ifade etti.

        Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer

        Cheung, "(Chaavez-DeRemer) Amerikan işçilerini koruyarak, adil çalışma uygulamalarını hayata geçirerek ve Amerikalıların yaşamlarını iyileştirmek için ek beceriler kazanmalarına yardımcı olarak görevinde olağanüstü bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

        "BU GÖREVDE ÇALIŞMAK BENİM İÇİN ONURDU"

        Chavez-DeRemer, Trump'ın ikinci döneminde görevden ayrılan üçüncü kabine üyesi oldu. Daha önce İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile Adalet Bakanı Pam Bondi görevlerinden ayrılmıştı. Üç ismin de kadın olması dikkat çekti.

        Chavez-DeRemer ise X platformunda yaptığı paylaşımda, "Bu tarihi yönetimde görev yapmak ve hayatım boyunca gördüğüm en büyük Başkan için çalışmak benim için onur ve ayrıcalıktı" dedi.

        Ancak Chavez-DeRemer'in ayrılığı, siyasi ve kişisel birçok tartışmanın ortasında geldi. Çalışma Bakanı ve yakın ekibi hakkında şu anda bakanlığın müfettişliği tarafından mesleki usulsüzlük iddiaları kapsamında soruşturma yürütülüyor.

        Uluslararası Teamsters Sendikası üyesi bir babanın kızı olan Chavez-DeRemer, daha önce Oregon'dan seçilmiş Cumhuriyetçi kongre üyesiydi. Bölgesindeki sendikaların desteğini almıştı ancak 2024 seçimlerinde tek dönem sonunda koltuğunu kaybetmişti.

        Trump tarafından aday gösterilmesi, Başkan'ın ikinci dönem işçi politikalarına şüpheyle yaklaşan sendikalar tarafından olumlu karşılanmıştı. Geçen yıl mart ayında Senato, aralarında bir düzineden fazla Demokrat senatörün de bulunduğu destekle Chavez-DeRemer'i 67'ye karşı 32 oyla onaylamıştı.

        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Apple'ın CEO'su Tim Cook görevden ayrılıyor
        Apple'ın CEO'su Tim Cook görevden ayrılıyor
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama