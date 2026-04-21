ABD Başkanı Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha: Çalışma Bakanı Chavez-DeRemer istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde bir süredir devam eden görevden ayrılmalara yenisi eklendi. ABD Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer'in, özel sektörde başka bir pozisyon için görevden ayrılacağını duyurdu.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Cheung, Çalışma Bakanı Chavez-DeRemer'in özel sektörde bir pozisyon almak üzere görevden ayrılacağını belirterek, Keith Sonderling'in Çalışma Bakan Vekili olarak görevi üstleneceğini ifade etti.

Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer

Cheung, "(Chaavez-DeRemer) Amerikan işçilerini koruyarak, adil çalışma uygulamalarını hayata geçirerek ve Amerikalıların yaşamlarını iyileştirmek için ek beceriler kazanmalarına yardımcı olarak görevinde olağanüstü bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

"BU GÖREVDE ÇALIŞMAK BENİM İÇİN ONURDU"

Chavez-DeRemer, Trump'ın ikinci döneminde görevden ayrılan üçüncü kabine üyesi oldu. Daha önce İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile Adalet Bakanı Pam Bondi görevlerinden ayrılmıştı. Üç ismin de kadın olması dikkat çekti.

Chavez-DeRemer ise X platformunda yaptığı paylaşımda, "Bu tarihi yönetimde görev yapmak ve hayatım boyunca gördüğüm en büyük Başkan için çalışmak benim için onur ve ayrıcalıktı" dedi.

Ancak Chavez-DeRemer'in ayrılığı, siyasi ve kişisel birçok tartışmanın ortasında geldi. Çalışma Bakanı ve yakın ekibi hakkında şu anda bakanlığın müfettişliği tarafından mesleki usulsüzlük iddiaları kapsamında soruşturma yürütülüyor.

Uluslararası Teamsters Sendikası üyesi bir babanın kızı olan Chavez-DeRemer, daha önce Oregon'dan seçilmiş Cumhuriyetçi kongre üyesiydi. Bölgesindeki sendikaların desteğini almıştı ancak 2024 seçimlerinde tek dönem sonunda koltuğunu kaybetmişti.

Trump tarafından aday gösterilmesi, Başkan'ın ikinci dönem işçi politikalarına şüpheyle yaklaşan sendikalar tarafından olumlu karşılanmıştı. Geçen yıl mart ayında Senato, aralarında bir düzineden fazla Demokrat senatörün de bulunduğu destekle Chavez-DeRemer'i 67'ye karşı 32 oyla onaylamıştı.