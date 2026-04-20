        Rıza Tamer'in menajerlik şirketinden açıklama: Adli tıp raporu henüz açıklanmadı

        Rıza Tamer'in menajerlik şirketinden açıklama: Adli tıp raporu henüz açıklanmadı

        17 Nisan'da hayatını kaybeden Rıza Tamer'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Şarkıcının menajerlik şirketi; adli tıp raporu çıkmadan yapılan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 19:12 Güncelleme:
        Popstar yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan şarkıcı Rıza Tamer, Bodrum'daki evinde reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. 43 yaşındaki şarkıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Rıza Tamer'in cenazesi, 18 Nisan'da Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki İskele Mezarlığı'na getirildi. Şarkıcı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Tamer'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Tamer'in menajerlik şirketi; adli tıp raporu henüz açıklanmamışken ortaya atılan asılsız iddiaların önüne geçmek ve bilgi kirliliğini engellemek amacıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

        <strong>"HAYATININ EN SAĞLIKLI, MUTLU VE HUZURLU GÜNLERİNİ GEÇİRMEKTEYDİ"</strong>

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Değerli sanatçımız Rıza Tamer’in aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ve şokla karşıladık. Yaklaşık dört aydır birlikte çalıştığımız Rıza Tamer, bizim için yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda bir aile dostu ve ferdi haline gelmişti. Bu nedenle acımız tarifsizdir. Geçmişte yaşadığı bilinen zorluklara rağmen, son dönemde hayatının en sağlıklı, mutlu ve huzurlu günlerini geçirmekteydi. Bu yıl için hazırladığı albümü yayın aşamasına gelmiş; yakın süreçte ödül törenleri, öğrenci söyleşileri ve düet projeleri planlanmıştı.

        <strong>"ADLİ TIP RAPORU HENÜZ AÇIKLANMAMIŞTIR"</strong>

        Resmî süreç devam etmekte olup adli tıp raporu henüz açıklanmamıştır. Bu hassas süreçte, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesini, herkesin saygı çerçevesinde hareket etmesini önemle rica ediyoruz. Vefatı ve özel hayatıyla ilgili spekülasyonlar, ailesini ve sevenlerini derinden yaralamaktadır. Gerekli açıklamalar resmî kurumlardan net bilgiler alındıktan sonra yapılacaktır. Rıza Tamer'e Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
