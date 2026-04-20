Rıza Tamer'in menajerlik şirketinden açıklama: Adli tıp raporu henüz açıklanmadı

"HAYATININ EN SAĞLIKLI, MUTLU VE HUZURLU GÜNLERİNİ GEÇİRMEKTEYDİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Değerli sanatçımız Rıza Tamer’in aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ve şokla karşıladık. Yaklaşık dört aydır birlikte çalıştığımız Rıza Tamer, bizim için yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda bir aile dostu ve ferdi haline gelmişti. Bu nedenle acımız tarifsizdir. Geçmişte yaşadığı bilinen zorluklara rağmen, son dönemde hayatının en sağlıklı, mutlu ve huzurlu günlerini geçirmekteydi. Bu yıl için hazırladığı albümü yayın aşamasına gelmiş; yakın süreçte ödül törenleri, öğrenci söyleşileri ve düet projeleri planlanmıştı.