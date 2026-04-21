"Vay Canına" dedirten yeni bir dönem

Geçtiğimiz günlerde Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ile sohbet ederken, deneyim müzeleri hakkında ne düşündüğünü sordum. Prof. Dr. Alanyalı, bu konuda görüşlerine başvurduğum pek çok meslektaşıyla benzer bir noktada duruyor; "Deneyim müzeleriyle geleneksel müzeler, birbirlerini ön plana çıkarıyor ve destekliyor."

Efes Antik Kenti'ni ve Ayasofya'yı defalarca ziyaret etmiş olmama rağmen, bu dünya miraslarının deneyim müzelerini gezerken pek çok kez "Vay canına!" demekten kendimi alamamamın temel nedeni, canlandırma teknikleriyle sunulan o etkileyici hikâye anlatıcılığıydı. Dijital canlandırmalarla o atmosferi soluduktan sonra gerçek tarihi alana geri döndüğümde; gördüklerime daha donanımlı, farkındalığı yüksek bir gözle baktığımı fark ettim.

Efes Antik Kenti

Deneyim müzeleri, müze ekosistemine dâhil edilmelerinin kolaylaşmasıyla genç nesiller için kritik bir geçiş kapısı görevi görüyor. Teknolojik bir köprü üzerinden tarihle tanışan bu kitle, canlandırmalardaki hikâyenin etkisiyle gerçek yakından görmeye ve onunla bağ kurmaya daha istekli hale geliyor.

Ayasofya

Bu durumun en somut örneği, dijital projeksiyonlarla bir antik kentin sokaklarında canlandırılan yaşamları izleyen birinin, o sokaklarda bizzat yürümek istemesi şeklinde ortaya çıkıyor. Veya tam tersi, antik kenti gezen ziyaretçiler, oradaki yaşanmışlığı merak ederek deneyim müzesinin yolunu tutuyor.

Ziyaretçi sayısının son 10 yılda; % 100 artışla 34.9 milyona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırması, Türkiye'nin müzecilikteki vizyonunu en net şekilde gözler önüne serdi. DEM Müzecilik öncülüğünde deneyim müzelerinin ve ziyaretçi sayılarının her geçen yıl artması da geçmişle kurulan bağın, geleceği şekillendirmede önemli pay sahibi olduğu bilincini daha da yaygınlaştırıyor.

Görüşlerine başvurduğum DEM Müzecilik CEO'su Eda Bildiricioğlu, Habertürk'e verdiği röportajda deneyim müzelerinin işlevleri ve önemi konusunda açıklamalarda bulundu.

"AYASOFYA TARİH VE DENEYİM MÜZESİ İLE EFES DENEYİM MÜZESİ DÖNÜM NOKTALARI OLDU"

♦ DEM Müzecilik'in deneyim müzeciliği fikri ortaya ne zaman, hangi koşullarda çıktı?

DEM Müzecilik’in köklerini oluşturan Astel, Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarından biri olarak, 1991'den bu yana yayıncılık, sinema ve görsel - işitsel teknolojiler alanlarında öncü bir rol üstlendi. Özel televizyonculuğun Türkiye'de oluşumundan sinema sektörünün dijital dönüşümüne kadar uzanan süreçte önemli katkılar sağladı, teknik uzmanlığı ve yenilikçi yaklaşımıyla sektörün gelişimine yön verdi. Son 15 yılda edindiği bu güçlü teknik birikimi kültür ve sanat alanına taşıyarak, Türkiye ve dünyada toplam 18 müze ve kültür projesinde aktif rol aldı, teknolojiyi deneyim odaklı anlatılarla buluşturdu. DEM Müzecilik, Astel Şirketler Grubu'nun teknoloji mirasını hikâye anlatımı ve deneyim tasarımı yaklaşımıyla kültür - sanat alanına aktarmak amacıyla kuruldu. DEM Müzecilik olarak yenilikçi sergileme teknikleri ve seyirci odaklı kurgularla müzecilik anlayışına çağdaş bir perspektif kazandırıyoruz. 2023'te açılan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi, bizim için içerik üretimi, teknoloji entegrasyonu, ziyaretçi deneyimi tasarımı ve operasyonel yetkinliği bir araya getiren kurumsal modelimizin dönüm noktaları oldu.

"ROMA'DA DA YENİ BİR ADIM ATACAĞIZ"

♦ Yakın zamanda açılacak veya planlanan projelerinizde bizi hangi ilkler bekliyor?

Bu yaz Londra'da yeni bir proje hayata geçiriyoruz. Bu proje ile ana uzmanlık alanımız olan tarih anlatıcılığını, Türkiye'nin dünyaya açılan en güçlü miraslarından biri olan Göbeklitepe ve devamında 4 önemli antik uygarlık üzerinden uluslararası sahneye taşıyoruz. Bu proje, Göbeklitepe'den Babil'e, Mısır’dan Maya ve Rapa Nui uygarlıklarına uzanan anlatısıyla, ziyaretçiyi geçmişte bir yolculuğun ötesine, insanlığın ortak hikâyesinin bir parçası olmaya davet ediyor. Londra'nın önde gelen deneyim alanlarından Immerse LDN'da Temmuz ayında hayata geçirmeyi planladığımız bu çok duyulu ve sürükleyici deneyimi 25 dilde sunarak, küresel ziyaretçiye doğrudan ulaştırmayı hedefliyoruz. Hemen ardından dünyanın en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Roma'da da yeni bir adım atacağız. 2027 başında hayata geçirmeyi planladığımız bu projede Kolezyum'un neden ve nasıl inşa edildiğini anlatacağız. Kolezyum'da hem halkı eğlendirmek hem de imparatorun gücünü göstermek amacıyla yapılan vahşi hayvan avları, gladyatör dövüşleri, suçluların idamları ve binlerce izleyicinin katıldığı halka açık gösterileri canlandıracağız. Deneyim müzeciliğinde iki alanda fark yaratıyoruz: Yüksek teknoloji ve güçlü hikâye anlatımı. Teknoloji boyutunda çok katmanlı projeksiyon altyapısıyla geniş yüzeylerde yüksek çözünürlüklü görsel bütünlük sağlıyoruz. Bu, ziyaretçilerde immersif dediğimiz mekânın içinde olma ve hikâyenin bir parçası olma hissi uyandırıyor. Görsel, işitsel ve mekânsal unsurları senkronize ediyoruz. Bu sayede neredeyse 5 duyuyu aktive ettiğimiz bir kapsayıcılık yaratıyoruz. Harekete duyarlı sensörler ile ziyaretçi etkileşimini anlık olarak sisteme dahil ediyoruz başka bir ifadeyle ziyaretçinin tetiklediği bir interaktivite sağlıyoruz. Akıllı ışık kontrol altyapısı, ortamın dinamik olarak değişmesine olanak verirken, yüksek kapasiteli ses sistemleriyle mekâna özel optimize edilmiş akustik deneyim sunuyoruz. Merkezi kontrol sistemleri sayesinde tüm teknolojik bileşenleri tek bir yapıdan yönetiyoruz. Bu da ziyaretçi açısından kesintisiz deneyim anlamına geliyor. Çok dilli (25 dil) içerik altyapısıyla eş zamanlı yayın yapabiliyoruz. Bu da erişilebilirliği ve kapsayıcılığı artırıyor. Sadece bir müze değil, ölçeklenebilir bir model kuruyoruz.

"ULUSLARARASI 15 ÖDÜL BU YAKLAŞIMIN KARŞILIK BULDUĞUNU GÖSTERDİ"

♦ Türkiye'deki kültürel mirasın turizm potansiyelini dijitalleşme ile nasıl artırıyorsunuz? Veriler bu konuda ne söylüyor?

Teknolojiyi kültürel mirası daha anlaşılır ve güçlü bir deneyime dönüştürmenin aracı olarak görüyoruz. Çok dilli içerikler ve sürükleyici anlatım teknikleri sayesinde daha geniş ve farklı profillerden ziyaretçi kitlelerine ulaşmak mümkün hale geliyor. Türkiye son derece zengin bir kültürel mirasa sahip olmasına rağmen bu değerler uzun yıllar boyunca daha statik biçimlerde sunuldu. Biz ise bu mirası yeniden anlatılabilir hissedilebilir ve deneyimlenebilir hale getiriyoruz. Ziyaretçi davranışlarının da değiştiğini yakından gözlemliyoruz. Artık insanlar yalnızca görmek değil, hikâyenin bir parçası olmak istiyor. Bu doğrultuda geliştirilen uygulamalar ziyaret sürelerini artırırken, daha genç ziyaretçi kitlelerinin de ilgisini çekiyor, ziyaretçiyi pasif bir izleyici olmaktan çıkarıp deneyimin aktif bir parçası haline getiriyor. Bu yaklaşım, destinasyonların cazibesini artırarak Türkiye’nin turizmde daha rekabetçi bir konuma gelmesine katkı sağlıyor. Böylece kültürel mirası yalnızca korumakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik, kültürel ve duygusal anlamda değer üretiyoruz. Kısa sürede elde ettiğimiz 15 uluslararası ödül de bu yaklaşımın güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor.

EFES DENEYİM MÜZESİ’NİN ÖDÜLLERİ İnovasyon ve teknoloji alanında 4, kültür, sanat ve deneyim kategorilerinde ise 5 olmak üzere toplamda 9 uluslararası ödül kazandı. • Mondo-Dr Awards 2024… Müze Kategorisi Birincilik Ödülü • Muse Creative Awards 2024… Hologram ve Projeksiyon Kategorisi Altın Ödül • Arival Spotlight Awards 2024… İnovasyon Kategorisi Birincilik Ödülü • Vega Digital Awards 2024… Sanat ve Kültür Kategorisi Gümüş Ödül • Vega Digital Awards 2024… İnovasyon Kategorisi Gümüş Ödül • Event Technology Awards 2024… Etkileşim ve Katılım için Teknolojinin En İyi Kullanımı Kategorisi Birincilik Ödülü • Blooloop Innovation Awards 2024… Sürükleyici Deneyim ve Kültür Kategorisi Üçüncülük Ödülü • IAAPA Brass Ring Award… Yılın Mekân Bazlı Deneyim Merkezi • Anthem Awards 2025… Dijital ve Yenilikçi Deneyimler, Eğitim, Sanat ve Kültür Kategorisi Altın Ödülü

"ETKİLEYİCİ VE BÜTÜNCÜL BİR DENEYİME DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR"

♦ Bir serginin veya müzenin tasarım sürecinde arkeologlar ve tarihçilerle olan iş birliğiniz nasıl ilerliyor? Bilimsel veriyi hikâyeye dönüştürme süreci ne şekilde işliyor?

Bu süreçte arkeologlar ve tarihçilerle olan iş birliğimiz, projenin en temel yapı taşını oluşturuyor. Sürece tarihçiler ve kazı başkanlarıyla birlikte başlayarak, tüm içeriği akademik ve tarafsız bir zeminde oluşturuyoruz. Ortaya çıkan bilimsel veriyi ise doğrudan aktarmak yerine, ziyaretçinin ilgisini çekecek ve akılda kalıcı olacak şekilde güçlü bir anlatıya dönüştürüyoruz. Bu aşamada senaristler ve tasarım ekipleri sürece aktif olarak dahil oluyor. Kreatif direktör, profesyonel senaristler, prodüktörler, ses ve müzik tasarımcıları, seslendirme sanatçıları ve alanında uzman 2D –3D sanatçılardan oluşan uluslararası ekiplerle çalışarak dönemi ve karakterleri titizlikle canlandırıyoruz. Tüm bu içerik, gelişmiş uygulamalarla desteklenerek ziyaretçi için etkileyici ve bütüncül bir deneyime dönüştürülüyor.

"HEDEFİMİZ KÜRESEL ÖLÇEKTE GÖRÜNÜR KILMAK"

♦ Türkiye'nin deneyim müzeciliği alanındaki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Deneyim müzeciliği dediğimiz bu yeni yaklaşımda amacımız ileri ve çok duyulu teknolojilerle tarih anlatıcılığını güçlendirmek ve ziyaretçiye bütüncül bir deneyim sunmak. Bu yaklaşımda tarih hiçbir zaman geri planda kalmaz, aksine daha görünür, anlaşılır ve etkileyici hale gelir. Deneyim müzeleriyle birlikte tarih, yalnızca izlenen bir içerik olmaktan çıkarak birebir yaşanan bir yolculuğa dönüşür. Bu yaklaşımla eserleri sergilemenin ötesine geçerek, hikâyelerini çok katmanlı anlatılarla aktarıyor ve ziyaretçinin sadece öğrenmesini değil, hissetmesini de sağlıyoruz. Türkiye’nin sahip olduğu güçlü kültürel miras, bize büyük bir avantaj sunuyor. Hedefimiz ise Türkiye'de geliştirdiğimiz bu modeli küresel ölçekte görünür kılmak ve ülkemizi deneyim müzeciliğinde öncü oyunculardan biri haline getirmek.

"GENÇ KUŞAKLARA DAHA ETKİLİ BİR ŞEKİLDE ULAŞIYORUZ"

♦ Yeni neslin (Z ve Alfa kuşakları) müze gezme alışkanlıklarını nasıl etkilediniz? Müze ziyaretçi profilinde bir değişim gözlemliyor musunuz?

Yeni nesil ziyaretçi alışkanlıklarını değerlendirirken, günümüzde insanların günde ortalama 6 saatini sosyal medyada, 3 - 4 saatini ise ekran karşısında geçirdiğini ve buna bağlı olarak dikkat sürelerinin giderek kısaldığını göz önünde bulunduruyoruz. Y kuşağında ortalama 12 saniye olan odaklanma süresi, Z kuşağında yaklaşık 8 saniyeye kadar düşmüş durumda. Bu nedenle Z kuşağı, geleneksel müze anlayışına kıyasla daha etkileşimli ve sürükleyici deneyimlere yöneliyor. Görsel ve işitsel anlatımın, özellikle video temelli içeriklerin kısa sürede güçlü bir etki yaratması bu noktada büyük önem taşıyor. Biz de deneyim müzelerimizi bu değişen alışkanlıklara göre tasarlıyor, içeriği daha hızlı, anlaşılır ve etkileyici bir şekilde sunuyoruz. Ortalama 25 dakikalık deneyimlerle ziyaretçiyi yormadan içine çeken bir anlatı kurarken, görsel ve işitsel unsurlarla özellikle genç kuşaklara daha etkili bir şekilde ulaşıyoruz. Böylece kültürel mirası yeni nesillere daha kalıcı ve anlamlı bir biçimde aktarmayı hedefliyoruz.

"HEDEFİMİZ ÇİN, JAPONYA VE AMERİKA"

♦ Dem Müzecilik'in global hedefleri neler? Türkiye'de uyguladığınız bu başarılı modeli yurt dışına ihraç etme projeniz bulunuyor mu?

Temel hedefimiz kültürel anlatımızı küresel ölçekte erişilebilir ve sürdürülebilir kılmak. Bu doğrultuda yeni coğrafyalara açılmaya ve ülkemizi bu alanda öncü bir oyuncu konumuna taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Oluşturduğumuz içerikleri dünyanın farklı yerlerine taşınabilir, adapte edilebilir şekilde hazırlıyoruz. Londra ve Roma'nın ardından 2028 vizyonumuz Japonya, Çin ve Amerika pazarlarına açılmak.

"TARİHİ YAPILAR VE ÖZGÜN ESERLER HER ZAMAN MERKEZDE YER ALMAYA DEVAM EDECEK"

♦ Müzeciliğin geleceğinde bizi metaverse veya tamamen kişiselleştirilmiş müze deneyimleri mi bekliyor?

Müzeciliğin geleceğine baktığımızda, kişiselleştirilmiş deneyimlerin giderek daha fazla öne çıkacağını öngörüyoruz. Yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler, ziyaretçi deneyimini daha derin, etkileşimli ve erişilebilir hale getirecek. Ancak müzeciliğin tamamen sanal bir yapıya dönüşmesi söz konusu değil. Tarihi yapılar ve özgün eserler her zaman merkezde yer almaya devam edecek. Teknoloji burada deneyimi güçlendiren bir araç olarak konumlanacak. Bu sayede ziyaretçiler, kendi ilgi alanlarına göre şekillenen, daha kişisel ve anlamlı deneyimler yaşayabilecek. Gelecekte hem geleneksel müzelerin hem de deneyim odaklı müzelerin birlikte var olduğu, birbirini tamamlayan bir yapı öne çıkacak.

AYASOFYA TARİH VE DENEYİM MÜZESİ’NİN ÖDÜLLERİ İnovasyon ve teknoloji alanında 2, kültür, sanat ve deneyim kategorilerinde ise 4 olmak üzere toplamda 6 uluslararası ödüle lâyık görüldü. • Muse Creative Awards 2024… Sergi Deneyimi Kategorisi Altın Ödül • Muse Creative Awards 2024… Artırılmış Gerçeklik Kategorisi Altın Ödül • Blooloop Innovation Awards 2024… Hikâye Anlatıcılığı ve Kültür Kategorisi İkincilik Ödülü • Mondo-Dr Awards 2025… Müze Kategorisi Birincilik Ödülü • Anthem Awards 2025… Dijital ve Yenilikçi Deneyimler, Eğitim, Sanat ve Kültür Kategorisi Gümüş Ödül • Titan Business Awards 2026… Üstün Müşteri Etkileşimi

"ZİYARETÇİLER HİKÂYENİN AKTİF PARÇASI OLARAK BULUNUYOR"

♦ Geleneksel müzecilik anlayışı bakmak ve öğrenmek üzerine kuruluyken, deneyim müzeciliği hissetmek ve yaşamak üzerine odaklanıyor. Sizin için bir müzede deneyim tam olarak nerede başlıyor?

Deneyim, ziyaretçinin kapıdan içeri adım attığı anda başlıyor. Mekân tasarımı, ışık, ses ve akış ise bu deneyimi şekillendiriyor. Ziyaretçinin nasıl karşılandığı, nasıl yönlendirildiği, bilet alma sürecinden giriş düzenine kadar her detay bu bütünün bir parçasını oluşturuyor. Aynı şekilde, müze personelinin yaklaşımı da büyük önem taşıyor. Eğitimli ve iletişimi güçlü bir ekip, ziyaretçinin deneyimle bağ kurmasını sağlıyor. Böylece ziyaretçi kendini hikâyenin aktif bir parçası olarak bulunuyor. Müze içindeki kafe ve mağaza gibi alanlar da bu bütünsel deneyimin devamı olarak kurgulanır. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde, ziyaretçi kesintisiz ve etkileyici tek bir deneyim yaşayabiliyor.

"TEMEL UNSURLARIN BAŞINDA GÜÇLÜ BİR HİKÂYE GELİYOR"

♦ Bir sergiyi deneyimsel kılan temel unsurlar nelerdir?

Bir sergiyi deneyimsel kılan temel unsurların başında güçlü bir hikâye geliyor. Ziyaretçinin duygusal ve zihinsel bağ kurabileceği, akılda kalıcı bir anlatı tüm kurgunun temelini oluşturuyor. Hikâye, mekânsal tasarımla desteklenerek fiziksel ortamın da anlatının bir parçası haline gelmesini sağlıyor. Doğru teknoloji kullanımı ve uygun anlatım metodolojileri hikâyenin etkisini artırırken, ziyaretçinin dikkatini doğru şekilde yönlendiren akış ve yönlendirme kurgusu da deneyimin kesintisiz ilerlemesini sağlıyor. Çok duyulu teknolojilerle görsel, işitsel ve diğer duyulara hitap edilmesi, deneyimi daha derin ve etkileyici hale getiriyor.

"KURULAN BAĞ DAHA GÜÇLÜ VE KALICI HALE GELİYOR"

♦ Ziyaretçinin bir eserle kurduğu bağ, yeni nesil müzecilikte nasıl bir evrim geçiriyor?

Ziyaretçinin bir eserle kurduğu bağ, yeni nesil müzecilik anlayışında önemli bir dönüşüm geçiriyor. Geçmişte bu bağ daha çok bilgi üzerinden yani eserin ne olduğuna dair öğrenme süreciyle kurulurken, bugün duyguların da sürece dâhil olduğu, çok daha derinlikli bir bağ söz konusu. Ziyaretçi artık kendini yalnızca dışarıdan bakan biri olarak konumlandırmıyor, hikâyenin bir parçası haline geliyor. Bu yaklaşım, ziyaretçinin esere sadece "Bu nedir?" sorusuyla değil, "Burada nasıl bir hayat vardı ve ben bunun neresindeyim?" perspektifiyle yaklaşmasını sağlıyor. Böylece kurulan bağ hem daha güçlü hem de çok daha kalıcı hale geliyor.

"HİKÂYE TÜM TASARIMIN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR"

♦ Bir deneyim tasarlanırken hikâye anlatıcılığı ile teknoloji arasındaki dengeyi nasıl kuruyorsunuz?

Bir deneyim tasarlanırken hikâye anlatıcılığı ile teknoloji arasındaki dengeyi kurarken, teknolojiyi anlatıyı güçlendiren bir araç olarak konumlandırıyoruz. Sürecin ilk adımında, ziyaretçiye ne hissettirmek, ne düşündürmek ve neyi hatırlatmak istediğimizi net bir şekilde belirliyoruz. Bu çerçevede kurgulanan hikâye, tüm tasarımın temelini oluşturuyor. Ardından bu anlatıyı en doğru ve etkili şekilde destekleyecek teknolojileri seçiyoruz. Buradaki en önemli kriter, teknolojinin ön plana çıkması değil, hikâyeyi görünür ve etkileyici kılması… Çünkü ziyaretçinin aklında kalan şey kullanılan teknoloji değil, deneyimlediği hikâye oluyor.

"SES VE IŞIK ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

♦ Ziyaretçinin pasif gözlemci rolünden aktif katılımcı rolüne geçmesi için hangi psikolojik veya mekânsal tetikleyicileri kullanıyorsunuz?

Bunu sağlamak için içerik ve mekân tasarımını bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Deneyimin her aşamasını önceden kurgulayarak, ziyaretçinin sürecin doğal bir parçası haline gelmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda görsel ve işitsel unsurların birlikte çalıştığı, güçlü bir atmosfer oluşturan ses ve ışık kullanımı önemli bir rol oynuyor. Böylece ziyaretçi, kendini anlatının içinde konumlandırarak daha aktif, etkileşimli ve anlamlı bir bağ kurabiliyor.

"AMACIMIZ TÜM DUYULARLA SENKRONİZE VE DENGELİ BİR DENEYİM YARATMAK"

♦ Çok duyulu bir ortam oluştururken; ses, dokunma ve görme duyularının hiyerarşisini nasıl belirliyorsunuz?

Çok duyulu bir ortam oluştururken duyular arasında bir hiyerarşi kurmak yerine, anlatının ihtiyaçlarını belirleyici olarak kabul ediyoruz. Her projede hangi duygunun, hangi anın ve etkinin öne çıkacağına göre duyuların kullanımı şekilleniyor. Genellikle görsel unsurlar ziyaretçiyle ilk teması kurarken, ses tasarımı atmosferi derinleştirir ve duygusal etkiyi güçlendirir. Biz de bu unsurları bir bütünün parçaları olarak ele alıyoruz. Amacımız tüm duyularla, senkronize ve dengeli bir deneyim yaratmak. Bu noktada doğru zamanda doğru teknolojiyi kullanmak son derece kritik. Örneğin; bazı sahnelerde görsel, ses ve fiziksel etkilerin birlikte kullanılması, ziyaretçinin deneyimi çok daha güçlü ve gerçekçi hissetmesini sağlıyor.

"DAHA DERİN VE ANLAMLI BİR DENEYİM SUNUYOR"

♦ 'Yapay Zekâ' ve 'Artırılmış Gerçeklik' gibi teknolojiler müze deneyimini kişiselleştirmede ne kadar pay sahibidir?

Yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler, müze deneyiminin kişiselleştirilmesinde giderek daha önemli bir rol üstleniyor. Bu teknolojiler sayesinde ziyaretçiler, deneyimin pasif bir izleyicisi olmaktan çıkarak aktif bir parçası haline geliyor. Aynı zamanda anlatıyla daha güçlü ve bireysel bir bağ kurabiliyor. Kişiselleştirilmiş içerikler ve etkileşimli kurgular, ziyaretçinin ilgisine göre şekillenerek daha derin ve anlamlı bir deneyim sunuyor.

"TEMEL İLKEMİZ ZİYARETÇİLERİN TEKNOLOJİYİ DEĞİL HİKÂYEYİ HATIRLAMASI"

♦ Teknolojinin bazen sergilenen içeriğin önüne geçme riski var mı? Böyle olmaması için neler yapılıyor?

Teknolojinin sergilenen içeriğin önüne geçme riski elbette var. Ancak doğru bir yaklaşım benimsendiğinde bu riskin kolaylıkla yönetilebileceğini düşünüyoruz. Bizim için en temel ilke, ziyaretçinin deneyim sonunda teknolojiyi değil, hikâyeyi hatırlaması. Eğer ziyaretçinin aklında yalnızca kullanılan teknolojiler kalıyorsa, bu durum anlatı ile teknoloji arasındaki dengenin doğru kurulamadığını gösterir. Bu nedenle sürecin ilk adımında her zaman içeriği ve tarihsel doğruluğu titizlikle oluşturuyoruz. Teknolojiyi ise bu güçlü anlatıyı destekleyen bir araç olarak konumlandırıyoruz. Böylece teknoloji, hikâyeyi güçlendiren ama onun önüne geçmeyen bir unsur olarak deneyimin doğal bir parçası haline geliyor.

"EĞİTİM VE EĞLENCENİN BİRLİKTE SUNULMASINI TEMEL ALIYORUZ"

♦ Deneyim müzelerinin eğitimsel tarafı ne kadar güçlü? Bilginin kalıcılığı açısından geleneksel yöntemlere göre nasıl bir avantaj sağlıyor?

Deneyim müzelerinin eğitsel tarafı oldukça güçlü bir yapıya sahiptir. 'Edutainment', yani eğitim ve eğlencenin birlikte sunulmasını temel alıyoruz. Çünkü insan, yalnızca okuduğu ya da gördüğü bilgiden ziyade, bizzat yaşadığı ve hissettiği deneyimleri çok daha iyi hatırlar. Çok duyulu anlatım sayesinde bilgi daha anlaşılır ve erişilebilir hale gelirken, duygusal öğrenme süreci de devreye girer. Özellikle genç kuşaklar için bu yöntem, geleneksel öğrenme biçimlerine kıyasla çok daha etkili sonuçlar doğuruyor. Tarih, yalnızca aktarılması gereken bir bilgi olmaktan çıkarak, yaşanan, hissedilen ve deneyimlenen bir sürece dönüşüyor. Bu da öğrenmenin daha derin, kalıcı ve anlamlı olmasını sağlıyor.

"ÖLÇEKLENEBİLİR BİR YAPI OLUŞTURDUK"

♦ Deneyim müzeciliğinin sürdürülebilirliği ve yatırım maliyetleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Deneyim müzeciliği, güçlü bir yatırım ve sağlam bir altyapı gerektiriyor. Çünkü bu yapı içerisinde teknoloji, insan kaynağı ve operasyonun uyum içinde çalışması kritik öneme sahip. Biz bu modeli hem ticari hem de sürdürülebilir olacak şekilde kurgulayarak ölçeklenebilir bir yapı oluşturduk. Tüm süreci kendi bünyemizde yönetmemiz, uçtan uca kontrol sağlamamıza olanak tanırken; aynı zamanda maliyetlerin daha etkin yönetilmesini ve kalite standardının sürdürülebilir olmasını mümkün kılıyor. Deneyim müzeciliği alanında tüm bu süreçleri uçtan uca bünyesinde yöneten ilk şirket olduğumuzu düşünüyoruz. Tam otomasyon ve yapay zekâ destekli sistemler sayesinde operasyonlarımızı kesintisiz ve verimli bir şekilde yürütüyor, anlık teknik izlemeyle olası sorunları ortaya çıkmadan çözüyoruz. Böylece ziyaretçiye her zaman yüksek standartta ve sürdürülebilir bir deneyim sunabiliyoruz.

"BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN BİR MÜZECİLİK ANLAYIŞI ÖNE ÇIKACAK"

♦ Gelecekte bizi nasıl müzeler bekliyor? Örneğin, fiziksel bir mekâna ihtiyaç duymayan tamamen sanal müzeler kalıcı bir trend mi yoksa geçici bir heyecan mı?

Kültürel mirasla insan arasında kurulan güçlü bağın varlığını koruyacağını görüyoruz. Tarihi mekânlar ve özgün eserler her zaman önemini sürdürecek. Ancak bununla birlikte, insanlar artık tarihi deneyimlemek için mutlaka o coğrafyaya gitmek zorunda kalmayacak. Deneyim müzeleri sayesinde farklı medeniyetlere ait hikâyeler ve eserler, bulunduğumuz şehre taşınabilecek. Örneğin; bugün Mısır'a gitmeden Ramses gibi sergileri gerçek eserlerle farklı şehirlerde deneyimlemek mümkün hale gelmiş durumda. Bu yaklaşımı geçici bir trendden ziyade, kalıcı bir bilgi ve deneyim modeli olarak değerlendiriyoruz. Gelecekte fiziksel ve deneyim odaklı yapıların birlikte var olduğu, birbirini tamamlayan bir müzecilik anlayışı öne çıkacak.