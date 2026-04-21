Araştırmacılar 400 yıldır bu soruyu çözmeye çalışıyor: Roanoke Kolonisine ne oldu?

KOLONİ NEREYE GİTTİ?

Nihayet 1590 yılında geri dönen koloni lideri John White, Roanoke Adası’nda terk edilmiş bir yerleşimle karşılaştı. Yapılan incelemelerde evlerin yakılmadığı, aksine sökülmüş olduğu; çevrenin ise düzenli şekilde toparlandığı görüldü. Çatışma, yağma ya da ani bir kaçışı işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Bu tablo, yerleşimin panik halinde değil, kontrollü biçimde terk edildiğine işaret ediyordu.

Ancak bu durum, beraberinde yeni bir soru da getirdi:

Eğer koloni kendi isteğiyle ayrıldıysa, neden bu ayrılışa dair somut bir iz bulunamadı?

Ne taşınma sürecine işaret eden kalıntılar, ne izlenebilir bir güzergâh, ne de kesin bir varış noktasına dair kanıt ortaya konabildi.

Bu nedenle Roanoke Kolonisi’nin terk edilmesi, “planlı bir ayrılış” ihtimalini güçlendirse de bu ayrılışın nasıl gerçekleştiği ve sonrasında ne yaşandığı hâlâ açıklığa kavuşmuş değil.