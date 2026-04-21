        Haberler Dünya ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Trump'a destek verdiği için özür diledi: "Uzun süre bunun vicdan azabını çekeceğim" | Dış Haberler

        ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Trump'a destek verdiği için özür diledi: "Uzun süre bunun vicdan azabını çekeceğim"

        ABD'de Cumhuriyetçilere ve Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Tucker Carlson, Trump'ın ikinci döneminde seçilmesine destek verdiği için özür diledi. Trump ile İran Savaşı konusunda giderek daha sert bir çatışma içine giren Tucker Carlson, "Uzun süre bunun vicdan azabını çekeceğim" dedi.

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 14:26
        ABD'li Cumhuriyetçilere yakın gazeteci Tucker Carlson, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde seçilmesine destek verdiği için pişman olduğunu söyledi. Eski Fox News yıldızı, bu durum nedeniyle "uzun süre vicdan azabı çekeceğini" dile getirdi.

        Carlson, pazartesi günü kendi adını taşıyan programında Cumhuriyetçi stratejist kardeşi Buckley Carlson'ı konuk etti. Programda son dönemde Trump'a yönelttiği eleştirileri sürdürdü. Bu çıkışların başlangıcında, Trump yönetiminin İran operasyonu olan Operation Epic Fury için "kesinlikle şeytani" ifadelerini kullanmıştı.

        "BUNDA KESİNLİKLE PAYIMIZ VAR"

        Tucker Carlson, kardeşine hitaben şöyle konuştu:

        "Sen, ben ve onu destekleyen herkes… Sen onun için konuşmalar yazdın, ben kampanya yaptım. Yani bunda kesinlikle payımız var."

        Samimi bir şekilde pişman olduğunu dile getiren Carlson, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "'Fikrimi değiştirdim' demek yetmez. Ya da 'Bu kötü, ben yokum' demek yetmez. Çok küçük şekillerde de olsa gerçek anlamda, sen, ben ve bizim gibi milyonlarca insan şu anda olanların sebebiyiz."

        Carlson, "Bu yüzden bunun kendi vicdanımızla yüzleşme anı olduğunu düşünüyorum. Uzun süre bununla boğuşacağız. Ben boğuşacağım. Ve insanları yanılttığım için özür dilemek istiyorum. Bu kasıtlı değildi. Söyleyeceğim tek şey bu." dedi.

        Carlson bununla yetinmeyip Trump'ın karakterini de hedef aldı.

        "Plan baştan beri bu muydu? İnsan komplo teorisyeni gibi görünmek istemiyor ama açıkça düşük karakter belirtileri vardı, bunu biliyorduk… Düşük karakterli olup karakterlerinin üstünde performans gösteren tonla insan var. Böyle olmak zorunda değil."

        "SADIK OLDUĞU TEK İNSANLAR BAĞIŞÇILARI"

        İkili ayrıca Trump'ın, en zengin bağışçıları dışında kimseye sadık olmadığını savundu.

        Tucker Carlson sert bir ifadeyle, "Sadık olduğu tek insanlar bağışçıları oldu" dedi.

        Carlson, 2024 seçimlerinde Trump için aktif destek vermiş olsa da siyasetçiye dair kişisel şüpheleri daha önce de kamuoyuna yansımıştı.

        Fox News'ten ayrıldıktan sonra ve özellikle Tahran'a yönelik ilk hava saldırılarından bu yana Tucker Carlson, İsrail'in savaştaki rolüne sert eleştiriler yöneltti. Kısa süre önce ABD'nin İsrail'den "mesafe koymasının" zamanı geldiğini savunarak, "Onlara diğer tüm ülkeler gibi davranmalıyız: müttefik ama sınırlamalar, çekinceler ve kırmızı çizgilerle" demişti.

        Ankara'da, eğlence mekanlarına yönelik yürütülen teknik takipte dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Yurt dışından garson ve temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere resmi izin alınan kadınların, gece kulüplerinde konsomatris olarak veya sahnede direk dansı yaptırılarak çalıştırıldığı tespit edil...
