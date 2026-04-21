        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü | Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!

        Antalya'da, düğün sonrası misafir olarak bir aile dostunun yakındaki evine gitmeye çalışan eski muhtar Adem Duraman, apartman bahçesinde yolu kısaltmak isterken otopark boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 10:52
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!

        Antalya'da üzücü olay, Serik ilçesi Orta Mahalle'de akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eski muhtar Adem Duraman, katıldığı bir düğünün ardından misafir olarak bulunduğu adrese dönmek üzere yola çıktı.

        AİLESİ ARADI TELEFONU AÇMADI

        Eşi tarafından otomobille düğün salonuna bırakılan Duraman'dan bir süre haber alınamaması üzerine yakınları endişelendi. Telefonla da ulaşamayan aile fertleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

        OTOPARK BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren aramalar sonucunda Adem Duraman, apartman bahçesindeki otopark giriş boşluğunda hareketsiz halde bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Duraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Duraman'ın, kestirme yol kullanmak isterken apartman duvarından atladığı ve dengesini kaybederek boşluğa düştüğü tespit edildi.

        CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Duraman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        "DÜŞTÜKTEN 2 SAAT SONRA BULUNDU"

        Mahalle sakinlerinden Süleyman Savaş Aydirek ise olayın 21.52 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Otoparktaki aracına gitmek için bahçe duvarından atlamış. Düştükten sonra yaklaşık 2 saat sonra bulundu" dedi.

