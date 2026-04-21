        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli: Eğitim milli beka meselesidir

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına değinen Bahçeli, "Mesele sadece bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz." dedi. Bahçeli, "Eğitim günü birlik siyasi çekişmelerin, kısır polemiklerin konusu değildir. Doğrudan doğruya milli beka meselesidir. Evlatlarımız dijital bir kuşatma altındadır. Dijital mecraların uygulama kanallarının masum bir haberleşme aracı olmaktan çıktığı, kamu düzenine kasteden karanlık çağrıların öğütlendiği bir ifsat hattına dönüştüğü inkar edilemez bir hakikattir. Kalıcı tedbirler vakit kaybetmeksizin alınmalıdır." ifadelerini kullandı. Ara seçim tartışmalarına da değinen MHP lideri Bahçeli, "Son günlerde hiç durmadan yinelenen vakitsiz seçim çağrısı basiretsiz muhalefetin ayak oyunlarıdır. Seçim oyuncak değildir. Ara formüllere mahal verilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 10:29
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "TBMM emperyalizmin istikametini bozmuştur. TBMM meşruiyetini garbın başkentlerinden değil Türk milletinin bağrından almıştır. Gazi Meclis'imiz aziz milletimizin istiklal beratıdır ve ilelebet payidar kalacaktır. Çocuk bayramı ifadesi ise manasını evlatlarımızın neşesinde bulmaktadır. Çocuk milletin fikri, devletin insan mayasıdır.

        "EĞİTİM MİLLİ BEKA MESELESİDİR"

        23 Nisan atiye olan ahdimizdir. Söylenecek sözlerimizin yazılacak şiirlerimizin beyannamesidir. 23 Nisan'ın bizlere yüklediği en ağır vazifelerin başında eğitim gelmektedir. Eğitim günü birlik siyasi çekişmelerin, kısır polemiklerin konusu değildir. Doğrudan doğruya milli beka meselesidir. Ağacın yaşken eğildiği hayati bir merhaledir. İradesi sağlam nesiller yetiştirmektir. Türk gençliği teknoloji ile büyüyen fakat sanattan kopmayan dünyayı anlayan bir anlayışla yetiştirilmelidir. Bütçenin çocukların ruhuna nasıl dokunduğu konuşulmalıdır.

        REKLAM

        OKUL SALDIRILARI

        Mesele sadece bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz. Sığ ve yüzeysel değerlendirmelerle geçiştirilemez. Modern çağın tehlikeleri çoğu zaman eski çağın tehlikeleri gibi açık gelmez. Bazen bir ekranın arkasından gelir, bazen algoritmaların yol açtığı öfke zayıf anına yerleşir.

        "EVLATLARIMIZ DİJİTAL KUŞATMA ALTINDA"

        Mesajlaşma ve sohbet uygulamaları ve oyunlar içinde sinsice yayılması onları sanal dünyaya mahkum etmektedir. Evlatlarımız geleceğimiz dijital kuşatma altındadır. Ekran ışığı arttıkça yavrularımızın gözlerindeki fer sönmesin diye bugünden harekete geçmeliyiz.

        "SEBEPLER SONUNA KADAR ARAŞTIRILMALI"

        Akranları arasında sistematik olarak alaya, linçlere, aşağılamalara, dışlamalara maruz kalan bir yavrumuzun tertemiz kalbinde kapanması zor yaralar açılmaktadır. Parlak ekranların sunduğu evrenin büyüsüne kapılan yavrularımız, dikkat eksikliği ve uyku problemleri arasında yitip gitmektedir. Dijital mecraların uygulama kanallarının masum bir haberleşme aracı olmaktan çıktığı, kamu düzenine kasteden karanlık çağrıların öğütlendiği bir ifsat hattına dönüştüğü inkar edilemez bir hakikattir.

        "BUGÜNKÜ ÇAĞRIMIZ SAĞDUYU ÇAĞRISIDIR"

        Mesele derindedir, vahim ve geniştir. Aile çocuğun ilk mektebidir, okul çocuğun ikinci evidir, devlet çocuğun en geniş himaye çatısıdır. Bu halka arasında bağ zayıflarsa çocuk yalnızlaşır. Yalnızlaşan çocuk kendini sanal kalabalıkların içinde arar. O kalabalıklar ise her zaman masum bir arkadaşlık zeminini sunmaz.

        Bugünkü çağrımız sağduyu çağrısıdır. Sağduyu toplumun kendisini onarma iradesidir. Sebepler sonuna kadar araştırılmalıdır. Sorumluluk zinciri saklanmadan tespit edilmelidir. Kalıcı tedbirler vakit kaybetmeksizin alınmalıdır. Medya acıyı çoğaltma dilinde uzak durmalıdır.

        ARA SEÇİM TARTIŞMASI

        Son günlerde hiç durmadan yinelenen vakitsiz seçim çağrısı basiretsiz muhalefetin ayak oyunlarıdır. Seçim oyuncak değildir. Ara formüllere mahal verilmeyecektir. İstikrarı tartışmaya açtırmayacağız."

