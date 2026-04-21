        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı! | Son dakika haberleri

        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!

        Geçen yıl kamuoyunu sarsan Böcek ailesinin zehirlenme faciasından önce, benzer bir dramın İstanbul'da yaşandığı ortaya çıktı. Fatih'te bir otel odasında hayatını kaybeden iki Hollandalı kardeşin ölümü ilk günlerde "yemek ve ayran zehirlenmesi" şüphesiyle soruşturulmuştu. Ancak aylar sonra Adli Tıp'tan gelen rapor, olayın seyrini tamamen değiştirdi. Ölümün ardında zehirli gaz olduğu belirlendi

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 12:25 Güncelleme:
        İstanbul Fatih'te 22 Ağustos 2025 günü meydana gelen olayda 17 yaşındaki Muhammet Jamil Yusuf ile 15 yaşındaki Muhabbet Yazdani hayatını kaybetti.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre aynı odada bulunan babaları Rashid Mohammed Ajoeb ise ağır şekilde etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

        Mohammed Yazdani Hayatmohammed
        BEYOĞLU’NDA YEMEK YEDİLER

        Ailenin 18 Ağustos’ta Türkiye’ye giriş yaptığı, 19 Ağustos’ta Fatih’teki otele yerleştiği öğrenildi. Olaydan bir gün önce Beyoğlu’nda yemek yiyen aile, gece otele döndü. Sabah saatlerinde çocuklarını hareketsiz bulan baba durumu yetkililere bildirdi. Hastaneye kaldırılan iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Mohammed Jamil Yusuf Hayatmohamed
        4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

        Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde çocukların vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Bu nedenle soruşturma, ailenin yediği son yemekler üzerine yoğunlaştı. Beyoğlu’nda yemek yedikleri işletmelerle bağlantılı olarak 4 kişi gözaltına alındı ancak şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        BÖCEK AİLESİ YOK OLDU

        Bu olaydan 3 ay sonra 13 Kasım 2025 günü yine Fatih’te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu olay da önce yiyecek zehirlenmesi olarak düşünüldü. Böcek ailesinin olaydan önce yemek yedikleri tüm restoranlarda çalışma yapıldı. Ancak yapılan soruşturma da Böcek ailesinin kaldığı odanın ilaçlandığı ortaya çıktı. Adlı Tıp Kurumu’nda çıkan raporda da Böcek ailesinin ölümünün odanın ilaçlanması yüzünden gerçekleştiği ortaya çıktı.

        CİNAYET EKİPLERİ DOSYAYI YENİDEN AÇTI

        Böcek ailesinin ölüm nedeninin ortaya çıkmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 ay önce meydana gelen ve zehirlenme şüphesi ile hayatları kaybettiği düşünülen Hollandalı turistler Muhammet Jamil Yusuf ile Muhabbet Yazdani’ın soruşturmasını yeniden mercek altına aldı.

        VERİLER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım 2025 tarihinde otelin 301 numaralı odasından alınan numuneleri Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Böcek ailesinin kaldıkları odanın ilaçlanması sonucu ölmesi üzerine iki Hollandalı çocuğun da bu yüzden ölme ihtimali üzerinde duruldu.

        KİMYASAL MADDE ÇIKTI

        Gönderilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi. İnceleme sonucunda odada elde edilen bulgularda son derece tehlikeli bir kimyasal olan alüminyum fosfit, yani fosfin gazı tespit edildi. Bu kimyasal maddenin özellikle haşere ilaçlamalarında kullanılması üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri savcılığın talimatı üzerine soruşturma başlattı.

        SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

        Soruşturmanın yönü bu bulguyla birlikte tamamen değişti. Geçmişe yönelik yapılan çalışmalarda Hollandalı turistlerin kaldığı otel odasında da haşere ilaçlaması yapıldığı tespit edildi. Bu bilgi de soruşturmanın seyrini değiştirdi.

        5 KİŞİ TUTUKLANDI

        Yapılan çalışmaların ardından otel işletmecesi E.B.(33), otel çalışanı Ü.Y.( 31), temizlik görevlisi S.A. (43), haşere ilaçlama şirketin sahibi M.E. (47) ve otelde ilaçlama yapan S.S (22) adlı kişi gözaltın alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri: Gülistan Doku soruşturmasında son durum, İsa Aras Mersinli saldırı yapacağını söylemiş, ABD - İran ateşkesi sürecek mi?

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI"Gülistan Doku nerede?" 6 yıldır sorulan bu soruda önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak, Gülistan'ın hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başheki...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Asensio derbiye yetişek mi?
        Asensio derbiye yetişek mi?
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"