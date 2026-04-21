Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!

İstanbul Fatih'te 22 Ağustos 2025 günü meydana gelen olayda 17 yaşındaki Muhammet Jamil Yusuf ile 15 yaşındaki Muhabbet Yazdani hayatını kaybetti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre aynı odada bulunan babaları Rashid Mohammed Ajoeb ise ağır şekilde etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Mohammed Yazdani Hayatmohammed

BEYOĞLU’NDA YEMEK YEDİLER

Ailenin 18 Ağustos’ta Türkiye’ye giriş yaptığı, 19 Ağustos’ta Fatih’teki otele yerleştiği öğrenildi. Olaydan bir gün önce Beyoğlu’nda yemek yiyen aile, gece otele döndü. Sabah saatlerinde çocuklarını hareketsiz bulan baba durumu yetkililere bildirdi. Hastaneye kaldırılan iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mohammed Jamil Yusuf Hayatmohamed

4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde çocukların vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Bu nedenle soruşturma, ailenin yediği son yemekler üzerine yoğunlaştı. Beyoğlu’nda yemek yedikleri işletmelerle bağlantılı olarak 4 kişi gözaltına alındı ancak şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BÖCEK AİLESİ YOK OLDU

Bu olaydan 3 ay sonra 13 Kasım 2025 günü yine Fatih’te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu olay da önce yiyecek zehirlenmesi olarak düşünüldü. Böcek ailesinin olaydan önce yemek yedikleri tüm restoranlarda çalışma yapıldı. Ancak yapılan soruşturma da Böcek ailesinin kaldığı odanın ilaçlandığı ortaya çıktı. Adlı Tıp Kurumu’nda çıkan raporda da Böcek ailesinin ölümünün odanın ilaçlanması yüzünden gerçekleştiği ortaya çıktı.

CİNAYET EKİPLERİ DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Böcek ailesinin ölüm nedeninin ortaya çıkmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 ay önce meydana gelen ve zehirlenme şüphesi ile hayatları kaybettiği düşünülen Hollandalı turistler Muhammet Jamil Yusuf ile Muhabbet Yazdani’ın soruşturmasını yeniden mercek altına aldı.

VERİLER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım 2025 tarihinde otelin 301 numaralı odasından alınan numuneleri Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Böcek ailesinin kaldıkları odanın ilaçlanması sonucu ölmesi üzerine iki Hollandalı çocuğun da bu yüzden ölme ihtimali üzerinde duruldu.

KİMYASAL MADDE ÇIKTI

Gönderilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi. İnceleme sonucunda odada elde edilen bulgularda son derece tehlikeli bir kimyasal olan alüminyum fosfit, yani fosfin gazı tespit edildi. Bu kimyasal maddenin özellikle haşere ilaçlamalarında kullanılması üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri savcılığın talimatı üzerine soruşturma başlattı.

SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

Soruşturmanın yönü bu bulguyla birlikte tamamen değişti. Geçmişe yönelik yapılan çalışmalarda Hollandalı turistlerin kaldığı otel odasında da haşere ilaçlaması yapıldığı tespit edildi. Bu bilgi de soruşturmanın seyrini değiştirdi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmaların ardından otel işletmecesi E.B.(33), otel çalışanı Ü.Y.( 31), temizlik görevlisi S.A. (43), haşere ilaçlama şirketin sahibi M.E. (47) ve otelde ilaçlama yapan S.S (22) adlı kişi gözaltın alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.