Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaydı... Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda | Son dakika haberleri

        16 yaşındaydı... Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda

        Adana'da arkadaşının kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu 16 yaşındaki Zeynep Su Acar ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken sürücü Ercan Aydın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, Acar'ın cenazesi gelinlik ve duvak eşliğinde toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 11:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda

        Adana’da motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Zeynep Su Acar (16), son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Acar’ın tabutuna duvak ve gelinlik konuldu.

        EVE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

        DHA'daki habere göre kaza; önceki gün saat 20.00 sıralarında Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Bir alışveriş merkezindeki kafeteryada çalışan 16 yaşındaki Zeynep Su Acar, arkadaşı Ercan Aydın’ın kullandığı motosikletle evine gitmek için yola çıktı.

        MOTOSİKLET DEVRİLDİ

        Aydın’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, devrildi. Motosikletten savrulan Aydın yola düşerken, Acar ise metro köprüsünün ayağına çarptı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Yaralanan Aydın ile Acar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan yaralılardan Zeynep Su Acar, yapılan tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Aydın’ın da hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

        KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Aydın'ın kullandığı motosikletin refüjdeki taşa çarptıktan sonra kontrolden çıktığı, arkada oturan Zeynep Su Acar'ın savrularak metro köprüsünün ayağına çarptığı görüldü.

        DUVAK VE GELİNLİKLE UĞURLANDI

        Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Acar’ın cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı’na getirildi. Acar için burada düzenlenen cenaze töreninde tabutun üzerine gelinlik ve duvak bırakıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Zeynep Su Acar toprağa verildi.

        #adana
        #Son dakika haberler
