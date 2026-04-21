16 yaşındaydı... Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda

Adana’da motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Zeynep Su Acar (16), son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Acar’ın tabutuna duvak ve gelinlik konuldu.

EVE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

DHA'daki habere göre kaza; önceki gün saat 20.00 sıralarında Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Bir alışveriş merkezindeki kafeteryada çalışan 16 yaşındaki Zeynep Su Acar, arkadaşı Ercan Aydın’ın kullandığı motosikletle evine gitmek için yola çıktı.

MOTOSİKLET DEVRİLDİ

Aydın’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, devrildi. Motosikletten savrulan Aydın yola düşerken, Acar ise metro köprüsünün ayağına çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralanan Aydın ile Acar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Zeynep Su Acar, yapılan tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Aydın’ın da hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Aydın'ın kullandığı motosikletin refüjdeki taşa çarptıktan sonra kontrolden çıktığı, arkada oturan Zeynep Su Acar'ın savrularak metro köprüsünün ayağına çarptığı görüldü.

DUVAK VE GELİNLİKLE UĞURLANDI

Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Acar’ın cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı’na getirildi. Acar için burada düzenlenen cenaze töreninde tabutun üzerine gelinlik ve duvak bırakıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Zeynep Su Acar toprağa verildi.