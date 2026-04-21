        Haberler Magazin 'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı - Magazin haberleri

        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı

        'Gırgıriye Müzikali', oyunu net seyredemediği için sahneye çıkan bir izleyicinin Müjdat Gezen ile tartışması üzerine iptal edildi. Gezen'in rahatsızlanmasıyla oyun ertelenirken, bazı seyirciler karara tepki gösterdi

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 23:04
        Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen'in başrollerini paylaştığı 'Gırgıriye Müzikali', İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelendiği sırada olaylı bir geceye sahne oldu. Bir izleyici, sahneyi net göremediğini belirterek sahneye çıkıp Müjdat Gezen ile tartıştı.

        Yaşananların ardından Müjdat Gezen, "Madem bu kadar şikâyet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" diyerek, kulise gitti.

        REKLAM

        "MÜJDAT GEZEN RAHATSIZLANDI"

        Gezen'in sahneden ayrılmasının ardından ekip arkadaşları sahneye çıkarak sanatçının rahatsızlandığını belirtti ve şu açıklamayı yaptı: Maalesef yaşanan bu tatsız olaydan dolayı hocamız Müjdat Gezen rahatsızlandı. Kendisinden ve sizlerden özür dileyerek bu oyuna devam edemeyeceğimizi bildirmek durumundayız. Bilet aldığınız mecralar sizinle iletişime geçecek; bu hafta içerisinde sizleri tekrar ücretsiz olarak ağırlayacağız. Hepinize teşekkür ederiz.

        Bu duyuruya rağmen salondaki bazı seyirciler iptal kararına tepki gösterdi ve durumu yuhalayarak protesto etti.

        Uğur Dündar, Müjdat Gezen'e müdahale edilen anları paylaştı. Dündar, "Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen’i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede yapıldı. İnşallah yarın akşam tam kadro seyircimizin karşısında olacağız" dedi.

        "OYUNUN ERTELENMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

        Olayın ardından 'Gırgıriye'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 21 Nisan saat 20.30’da İstanbul Kongre Merkezi’nde sahnelenmekte olan Gırgıriye adlı tiyatro oyunumuz sırasında, sahneyi net şekilde göremediğini belirten bir izleyicinin sahneye çıkarak değerli sanatçımız Müjdat Gezen ile doğrudan münakaşaya girmesi halinde sahne düzeni bozulmuştur. Yaşanan bu beklenmedik ve üzücü olay sırasında Sayın Müjdat Gezen rahatsızlanmış; gelişmeler üzerine sanatçımızın sağlık durumu gözetilerek ve seyir güvenliğinin korunması amacıyla oyunun ertelenmesine karar verilmiştir.

        Söz konusu müdahalenin niteliği ve zamanlaması, organizasyon sürecinde yaşanan aksaklığın ötesinde bir provokasyon ihtimalini de gündeme getirmiştir. Konuya ilişkin gerekli değerlendirmeler yapılmakta olup süreç titizlikle takip edilmektedir. Tiyatro sahnesi, sanatçı ile seyirci arasında karşılıklı saygı ve güven temelinde varlığını sürdüren özel bir alandır. Bu sınırların ihlal edilmesi yalnızca sahnedeki akışı değil, salondaki tüm seyircilerimizin deneyimini de olumsuz etkilemiştir. Başta o akşam bizlerle birlikte olan kıymetli seyircilerimiz olmak üzere tüm izleyicilerimizden özür diler; oyunun yeni tarihine ilişkin bilgilendirmenin en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını saygıyla bildiririz.

        "İZLEYİCİNİN SAHNEDEKİ OYUNCUYLA MÜNAKAŞAYA GİRDİĞİNE İLK KEZ TANIK OLDUM"

        Müzikalin başrol oyuncularından Gülben Ergen, yaşanan olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: Bunca yıllık meslek hayatımda, oyun sırasında bir izleyicinin sahnedeki oyuncuyla münakaşaya girdiğine ilk kez tanık oldum. Üstelik söz konusu kişi Müjdat Gezen olunca, rahatsızlık duyması son derece anlaşılır. Daha da çarpıcı olan şu: Müjdat Gezen'in, "Yarın sizi en önde misafir edelim" diyerek, durumu nezaketle çözmeye çalışmasına rağmen, ilgili izleyicinin ısrarla bağırarak konuşmayı sürdürmesi gerçekten yakışıksızdı. Bu saygısız tavır yalnızca sahnedeki sanatçıya değil, salondaki 3 bin 500 kişiye de haksızlıktı. Bunun ayrı bir boyutu var elbette. Neler yaşandığını tüm detaylarıyla yarın köşemde paylaşacağım.

        Fotoğraflar: Instagram, AA, X

