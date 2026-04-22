        Haberler Dünya ABD Büyükelçiliği'nden öğrencilere uyarı: "Vize sahteciliğine karışmayın"

        ABD Büyükelçiliği'nden öğrencilere uyarı: "Vize sahteciliğine karışmayın"

        ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, öğrencilere vize başvurularında yanlış bilgi verilmesi ya da sahtecilik girişimlerinin ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı

        ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, öğrencilere yönelik bir vize uyarısı yayımladı. Açıklamada, vize başvurularında yanlış bilgi verilmesi ya da sahtecilik girişimlerinin ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

        Büyükelçilik açıklamasında, başvuru sahiplerinin vize dosyalarının içeriğinden bizzat sorumlu olduğunu vurgulayarak, yalnızca randevu almak amacıyla dahi hatalı veya gerçeğe aykırı bilgi sunulmasının vize reddine neden olabileceğini bildirdi.

        Açıklamada, söz konusu ihlallerin yalnızca başvurunun reddedilmesiyle sınırlı kalmayabileceği, kişilerin ABD'ye girişinin kalıcı olarak yasaklanabileceği ifade edildi.

        REKLAM

        Ayrıca, vize sahteciliğine karışan kişiler hakkında cezai işlem başlatılacağını duyurdu. Yetkililer, öğrencileri başvuru süreçlerinde dikkatli ve dürüst davranmaları konusunda uyardı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

