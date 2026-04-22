ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, öğrencilere yönelik bir vize uyarısı yayımladı. Açıklamada, vize başvurularında yanlış bilgi verilmesi ya da sahtecilik girişimlerinin ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

— U.S. Embassy Türkiye (@USEmbTurkiye) April 22, 2026

Büyükelçilik açıklamasında, başvuru sahiplerinin vize dosyalarının içeriğinden bizzat sorumlu olduğunu vurgulayarak, yalnızca randevu almak amacıyla dahi hatalı veya gerçeğe aykırı bilgi sunulmasının vize reddine neden olabileceğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu ihlallerin yalnızca başvurunun reddedilmesiyle sınırlı kalmayabileceği, kişilerin ABD'ye girişinin kalıcı olarak yasaklanabileceği ifade edildi.

Ayrıca, vize sahteciliğine karışan kişiler hakkında cezai işlem başlatılacağını duyurdu. Yetkililer, öğrencileri başvuru süreçlerinde dikkatli ve dürüst davranmaları konusunda uyardı.

